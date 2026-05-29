La France condamne une « incursion inacceptable » de drones dans l’espace aérien roumain

AA/Istanbul/Sanaa Amir

La France a condamné « avec la plus grande fermeté » l’incursion de drones dans l’espace aérien roumain survenue dans la nuit, après qu’un appareil s’est abattu sur un immeuble résidentiel, faisant plusieurs blessés, selon les autorités roumaines.

« La France condamne avec la plus grande fermeté l’incursion inacceptable de drones dans l’espace aérien roumain cette nuit, qui a fait des blessés. Elle exprime son amitié et sa solidarité pleine et entière aux autorités et au peuple roumain », a déclaré France Diplomatie dans un message publié sur le réseau social américain X.

Selon Bucarest, il s’agit de la première fois depuis le début de l’offensive russe contre l’Ukraine en février 2022 qu’un drone tombe sur une zone résidentielle en Roumanie, membre de l’Otan et de l’Union européenne.

Le général adjoint des forces interarmées roumaines, Georghgr Maxim, a affirmé que « nous ne sommes pas confrontés à une attaque contre la Roumanie, nous subissons les répercussions d'un conflit qui se déroule à proximité immédiate de notre frontière, avec malheureusement des conséquences directes pour la population de la région ».

Dans ce contexte, Bucarest a demandé à l’Otan « des mesures pour accélérer le transfert de capacités anti-drones vers sa frontière orientale ».

Les principaux dirigeants européens ont également dénoncé la violation de l’espace aérien roumain et européen. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que « la guerre d’agression de la Russie a franchi une nouvelle ligne ». « Une incursion de drone russe a frappé une zone densément peuplée en Roumanie, blessant des civils. Sur le territoire de l’UE », a-t-elle écrit sur X.

« Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple. Alors que nous continuons à renforcer notre sécurité et notre dissuasion, en particulier sur notre frontière orientale, nous continuerons à accroître la pression sur la Russie. Nous préparons un 21e paquet de sanctions », a ajouté la responsable européenne.