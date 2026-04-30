Le Premier ministre Mark Carney annonce son intention de désigner Jonathan Wilkinson au poste d’ambassadeur du Canada auprès de l’Union européenne

Canada nomme Jonathan Wilkinson comme nouvel envoyé auprès de l’UE Le Premier ministre Mark Carney annonce son intention de désigner Jonathan Wilkinson au poste d’ambassadeur du Canada auprès de l’Union européenne

Le Canada a annoncé jeudi la nomination de Jonathan Wilkinson en tant que nouvel ambassadeur du pays auprès de l’Union européenne (UE).

« Afin d’accélérer le travail en cours avec nos partenaires européens, le Premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd’hui son intention de nommer l’honorable Jonathan Wilkinson ambassadeur du Canada auprès de l’UE », indique un communiqué du bureau du chef du gouvernement canadien.

Fort de « sa vaste carrière dans la fonction publique et de son expertise dans les domaines de la technologie et de l’investissement », Wilkinson travaillera en étroite collaboration avec John Hannaford, représentant personnel du Premier ministre auprès de l’Union européenne, précise le texte.

Par ailleurs, le communiqué souligne que Mark Carney participera au 8e Sommet de la Communauté politique européenne à Yerevan, en Armenia.

Il s’agira de la toute première participation du Canada à ce sommet, ainsi que de la première présence d’un dirigeant non européen à cette rencontre, selon la même source.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani