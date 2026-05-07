Le Canada indique qu’il coordonne avec l’OMS et ses partenaires internationaux la gestion de l'hantavirus sur un navire

Berk Kutay Gökmen
07 Mai 2026•Mise à jour: 07 Mai 2026
Le Canada coordonne ses actions avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires internationaux concernant l'épidémie de hantavirus sur un navire de croisière, a déclaré mercredi la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand.
« Le gouvernement du Canada répond à l’épidémie de hantavirus des Andes sur le MV Hondius en collaboration avec ses partenaires internationaux et l’Organisation mondiale de la Santé », a déclaré Anita Anand dans un communiqué publié sur la plateforme de réseau social américaine X.
« Affaires mondiales Canada coordonne avec les autorités locales et a pris contact pour soutenir les Canadiens présents à bord. À ce stade, il n’existe aucun cas connu de Canadiens infectés à bord », a-t-elle ajouté.
« Des fonctionnaires consulaires d’Affaires mondiales Canada seront présents lorsque le navire arrivera au port pour aider les Canadiens à descendre du navire. »
Le MV Hondius, transportant environ 150 passagers, a été frappé par une épidémie de hantavirus au large du Cap-Vert, trois décès ayant été signalés.
Le navire de croisière néerlandais effectuait une croisière polaire d’une semaine de l’Argentine vers l’Antarctique avant de se diriger vers le Cap-Vert.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz