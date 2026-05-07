« À ce stade, il n’existe aucun cas connu de Canadiens infectés à bord », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand

Le Canada indique qu’il coordonne avec l’OMS et ses partenaires internationaux la gestion de l'hantavirus sur un navire « À ce stade, il n’existe aucun cas connu de Canadiens infectés à bord », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand

Le Canada coordonne ses actions avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires internationaux concernant l'épidémie de hantavirus sur un navire de croisière, a déclaré mercredi la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand.

« Le gouvernement du Canada répond à l’épidémie de hantavirus des Andes sur le MV Hondius en collaboration avec ses partenaires internationaux et l’Organisation mondiale de la Santé », a déclaré Anita Anand dans un communiqué publié sur la plateforme de réseau social américaine X.

« Affaires mondiales Canada coordonne avec les autorités locales et a pris contact pour soutenir les Canadiens présents à bord. À ce stade, il n’existe aucun cas connu de Canadiens infectés à bord », a-t-elle ajouté.

« Des fonctionnaires consulaires d’Affaires mondiales Canada seront présents lorsque le navire arrivera au port pour aider les Canadiens à descendre du navire. »

Le MV Hondius, transportant environ 150 passagers, a été frappé par une épidémie de hantavirus au large du Cap-Vert, trois décès ayant été signalés.

Le navire de croisière néerlandais effectuait une croisière polaire d’une semaine de l’Argentine vers l’Antarctique avant de se diriger vers le Cap-Vert.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz