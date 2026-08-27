Le président américain dit avoir eu de « bonnes discussions » avec son homologue russe

Trump affirme que Poutine n’attaquera pas le territoire de l’OTAN Le président américain dit avoir eu de « bonnes discussions » avec son homologue russe

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le président russe Vladimir Poutine « n’allait pas attaquer un territoire de l’OTAN ».

Interrogé dans le Bureau ovale pour savoir si Poutine avait accepté ou s’était engagé à ne pas attaquer le territoire d’un pays membre de l’OTAN, Trump a répondu : « J’ai eu de bonnes discussions avec lui. Il ne va pas attaquer un territoire de l’OTAN. »

À la question de savoir s’il souhaitait adresser un avertissement à la Russie pour lui demander de ne pas attaquer le territoire de l’OTAN, Trump a déclaré : « Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus, mais ils n’attaqueront pas. »

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a récemment rencontré des responsables russes à Moscou. Certains médias ont affirmé qu’il aurait averti Moscou de ne pas aggraver les tensions avec les alliés des États-Unis au sein de l’OTAN en raison de leur soutien à l’Ukraine.

Trump a également été interrogé sur la question de savoir si Washington « punirait » Poutine ou la Russie si Moscou continuait à faire des affaires avec l’Iran malgré les avertissements américains.

« Cela dépend. Cela dépend », a répondu Trump. « Jusqu’à présent, je pense que la Russie s’est plutôt bien comportée en ce qui concerne le détroit d’Ormuz. »

Dans une interview accordée jeudi à Axios, Trump a déclaré qu’il n’était « absolument pas préoccupé » par l’éventualité d’une attaque russe contre un pays de l’OTAN, ajoutant : « Il n’y a aucun problème. »

Trump a également contesté les informations selon lesquelles Ratcliffe se serait rendu à Moscou pour avertir la Russie de ne pas attaquer le territoire de l’OTAN.

Selon Axios, Trump a décrit la rencontre entre Ratcliffe et son homologue russe, le directeur du Service russe de renseignement extérieur (SVR), Sergueï Narychkine, comme une rencontre relevant des « affaires courantes ».

« Ratcliffe rencontre son homologue russe tous les six mois ou tous les ans. Ils entretiennent de très bonnes relations. Il n’y avait aucun message à transmettre et rien d’inhabituel », a déclaré Trump.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani