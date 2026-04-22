Washington menace de sanctions les acteurs impliqués dans le commerce iranien

Diyar Güldoğan
22 Avril 2026•Mise à jour: 22 Avril 2026
AA / Washington
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a averti mardi que toute personne ou tout navire participant aux réseaux commerciaux ou financiers liés à l’Iran s’expose à des sanctions américaines.
Washington entend poursuivre le blocus naval des ports iraniens tout en renforçant la pression financière afin de fragiliser l’économie du pays, largement dépendante de ses exportations pétrolières, a-t-il indiqué.
« En quelques jours, les capacités de stockage de l’île de Kharg seront saturées et les puits de pétrole iraniens, déjà fragiles, devront être arrêtés. Restreindre le commerce maritime de l’Iran revient à viser directement les principales sources de revenus du régime », a-t-il déclaré sur le réseau social américain X.
Il a ajouté que son département poursuivrait la mise en œuvre d’une politique de « pression maximale » visant à perturber la capacité de Téhéran à générer, transférer et rapatrier des fonds.
« Toute personne ou tout navire facilitant ces flux, via des circuits commerciaux ou financiers dissimulés, s’expose à des sanctions américaines. Nous continuons de geler les fonds détournés par une direction corrompue au nom du peuple iranien », a-t-il poursuivi.
Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte volatilité des prix du pétrole, alors que le président américain Donald Trump a annoncé la prolongation d’un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran, tandis que le blocus naval reste en place.
* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy