Le secrétaire au Trésor Scott Bessent met en garde contre tout soutien aux flux pétroliers et financiers de Téhéran, sur fond de blocus naval maintenu

Washington menace de sanctions les acteurs impliqués dans le commerce iranien Le secrétaire au Trésor Scott Bessent met en garde contre tout soutien aux flux pétroliers et financiers de Téhéran, sur fond de blocus naval maintenu

AA / Washington

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a averti mardi que toute personne ou tout navire participant aux réseaux commerciaux ou financiers liés à l’Iran s’expose à des sanctions américaines.

Washington entend poursuivre le blocus naval des ports iraniens tout en renforçant la pression financière afin de fragiliser l’économie du pays, largement dépendante de ses exportations pétrolières, a-t-il indiqué.

« En quelques jours, les capacités de stockage de l’île de Kharg seront saturées et les puits de pétrole iraniens, déjà fragiles, devront être arrêtés. Restreindre le commerce maritime de l’Iran revient à viser directement les principales sources de revenus du régime », a-t-il déclaré sur le réseau social américain X.

Il a ajouté que son département poursuivrait la mise en œuvre d’une politique de « pression maximale » visant à perturber la capacité de Téhéran à générer, transférer et rapatrier des fonds.

« Toute personne ou tout navire facilitant ces flux, via des circuits commerciaux ou financiers dissimulés, s’expose à des sanctions américaines. Nous continuons de geler les fonds détournés par une direction corrompue au nom du peuple iranien », a-t-il poursuivi.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte volatilité des prix du pétrole, alors que le président américain Donald Trump a annoncé la prolongation d’un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran, tandis que le blocus naval reste en place.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy