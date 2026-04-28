Un léger séisme a été enregistré dans le nord d’Israël à la suite d’une explosion provoquée par l’armée israélienne dans le sud du Liban, selon la chaîne Channel 12

Une forte explosion dans le sud du Liban provoque un séisme dans le nord d’Israël Un léger séisme a été enregistré dans le nord d’Israël à la suite d’une explosion provoquée par l’armée israélienne dans le sud du Liban, selon la chaîne Channel 12

AA / Istanbul / Zein Khalil

Une importante explosion dans le sud du Liban a provoqué mardi un léger séisme dans le nord d’Israël, dans un contexte de poursuite des violations du cessez-le-feu par Tel-Aviv, selon des médias israéliens.

« L’Institut géologique d’Israël a enregistré un tremblement de terre mineur dans le nord du pays à la suite d’une explosion provoquée par l’armée israélienne », selon Channel 7.

La chaîne a affirmé que l’explosion visait un vaste tunnel creusé par le Hezbollah dans le sud du Liban.

Selon la même source, le tunnel se situerait à environ 10 km de la frontière, sans s’étendre sur le territoire israélien.

Israël poursuit ses attaques au Liban malgré un cessez-le-feu temporaire.

Le président américain Donald Trump avait initialement annoncé le 17 avril un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, avant de déclarer jeudi qu’il serait prolongé de trois semaines.

Avant la trêve, Israël avait lancé une offensive le 2 mars, faisant au moins 2 534 morts et 7 863 blessés, tout en provoquant le déplacement de plus de 1,6 million de personnes, selon des chiffres officiels.

*Traduit de l'anglais par Ayse Bashoruz