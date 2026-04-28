Une forte explosion dans le sud du Liban provoque un séisme dans le nord d’Israël

Zein Khalil
28 Avril 2026•Mise à jour: 28 Avril 2026
AA / Istanbul / Zein Khalil
Une importante explosion dans le sud du Liban a provoqué mardi un léger séisme dans le nord d’Israël, dans un contexte de poursuite des violations du cessez-le-feu par Tel-Aviv, selon des médias israéliens.
« L’Institut géologique d’Israël a enregistré un tremblement de terre mineur dans le nord du pays à la suite d’une explosion provoquée par l’armée israélienne », selon Channel 7.
La chaîne a affirmé que l’explosion visait un vaste tunnel creusé par le Hezbollah dans le sud du Liban.
Selon la même source, le tunnel se situerait à environ 10 km de la frontière, sans s’étendre sur le territoire israélien.
Israël poursuit ses attaques au Liban malgré un cessez-le-feu temporaire.
Le président américain Donald Trump avait initialement annoncé le 17 avril un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, avant de déclarer jeudi qu’il serait prolongé de trois semaines.
Avant la trêve, Israël avait lancé une offensive le 2 mars, faisant au moins 2 534 morts et 7 863 blessés, tout en provoquant le déplacement de plus de 1,6 million de personnes, selon des chiffres officiels.
*Traduit de l'anglais par Ayse Bashoruz