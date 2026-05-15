Un séisme de magnitude 6,7 frappe le Japon Aucun dégât, ni aucune victime n'a été signalé pour l'instant

AA / Istanbul

Un fort séisme de magnitude 6,7 a frappé vendredi au large de la côte est de l’île japonaise la plus peuplée, Honshu, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (US Geological Survey).

L’épicentre a été localisé à environ 49 kilomètres (30 miles) à l’est-sud-est d’Ofunato, dans la province d’Iwate.

La secousse s’est produite à 20h22 heure locale (11h22 GMT).

Aucun dommage ni victime n’a été signalé dans l’immédiat. Les autorités continuent de surveiller la situation, et aucune alerte au tsunami n’a été émise au moment de la publication.

Les responsables ont exhorté la population à ne pas paniquer.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani