- Dans ce contexte, le président du Conseil européen a insisté sur l’unité des Européens face au conflit. « L’Europe reste ferme, unie et inébranlable dans son soutien à l’Ukraine », a-t-il déclaré

UE : validation définitive d’un prêt de 90 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine - Dans ce contexte, le président du Conseil européen a insisté sur l’unité des Européens face au conflit. « L’Europe reste ferme, unie et inébranlable dans son soutien à l’Ukraine », a-t-il déclaré

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le président du Conseil européen António Costa a annoncé l’adoption de nouvelles mesures de soutien à l’Ukraine, combinant aide financière et renforcement des sanctions contre la Russie, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne visant une paix « juste et durable ».

Dans une déclaration, il a indiqué que l’UE avait « débloqué un prêt de 90 milliards d’euros » destiné à assurer un soutien financier et militaire à l’Ukraine pour la période 2026-2027.



Parallèlement, les Vingt-Sept ont adopté un 20ème paquet de sanctions contre la Russie, visant à réduire sa capacité à poursuivre la guerre.

« Promis, livré, mis en œuvre », a affirmé António Costa, soulignant que la stratégie européenne repose sur deux axes : renforcer l’Ukraine et accroître la pression sur Moscou.

Dans ce contexte, le président du Conseil européen a insisté sur l’unité des Européens face au conflit. « L’Europe reste ferme, unie et inébranlable dans son soutien à l’Ukraine », a-t-il déclaré.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette initiative dans un message publié sur le réseau social américain X.

« Je remercie chaque dirigeant qui comprend combien il est important pour l’Ukraine de progresser vers l’adhésion à l’Union européenne. Dans cette guerre, nous ne défendons pas seulement nous-mêmes, mais aussi le mode de vie européen », a-t-il écrit.

Il a ajouté : « Quelles que soient les ambitions de la Russie, une chose est claire : l’Europe, aux côtés de l’Ukraine, sera capable de se défendre. Et je crois qu’à la fois grâce à notre défense de l’Europe et à nos réformes, l’Ukraine doit obtenir une adhésion pleine et entière à l’Union européenne. Merci à tous ceux qui œuvrent pour accélérer ce processus. »

Le préident Emmanuel Macron président français a salué, dans un message publié sur son réseau social américain X, le déblocage du prêt européen en faveur de l’Ukraine, qu’il considère comme « un signal très fort de notre détermination à continuer de nous tenir aux côtés de l’Ukraine ». Il a également estimé que l’accord obtenu sur le 20e paquet de sanctions envoie « un message clair à la Russie ».

Il a par ailleurs indiqué avoir fait un point complet sur la coopération en matière de défense, sur la nécessité de renforcer la pression sur l’économie de guerre russe, ainsi que sur les travaux menés dans le cadre de la Coalition des volontaires.

Ces déclarations interviennent alors que l’Union européenne cherche à intensifier son soutien à Kiev tout en maintenant une pression diplomatique et économique accrue sur la Russie.