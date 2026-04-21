Le président américain maintient que les frappes de 2025 ont « totalement détruit » les installations nucléaires iraniennes, avant de possibles discussions au Islamabad

Trump évoque un processus « long et difficile » pour récupérer l’uranium enrichi iranien Le président américain maintient que les frappes de 2025 ont « totalement détruit » les installations nucléaires iraniennes, avant de possibles discussions au Islamabad

AA / Washington

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la récupération du stock d’uranium enrichi de l’Iran nécessitera un « processus long et difficile ».

« L’opération Midnight Hammer a été une destruction complète et totale des sites Nuclear Dust en Iran », a-t-il affirmé, en référence aux frappes ordonnées en juin 2025 contre des installations nucléaires iraniennes.

Le président américain soutient de longue date que ces attaques ont « anéanti » le programme nucléaire iranien, qualifiant récemment le stock d’uranium de « poussière ».

« Par conséquent, le récupérer sera un processus long et difficile », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent en amont de possibles discussions de haut niveau au Islamabad.

Donald Trump a annoncé dimanche que des représentants américains se rendraient dans la capitale pakistanaise pour des négociations, alors que Téhéran n’a pas encore confirmé officiellement sa participation et exige la levée du blocus américain dans le détroit d’Ormuz.

Le Pakistan a accueilli les 11 et 12 avril à Islamabad le premier contact direct de haut niveau entre les États-Unis et l’Iran depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 1979, des discussions qui se sont toutefois soldées sans avancée.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy