Sur la route reliant Damas à Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie

Syrie : 35 morts dans une collision entre deux bus Sur la route reliant Damas à Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie

Au moins 35 personnes ont été tuées et 30 autres blessées samedi dans une collision entre deux autobus de voyageurs sur la route reliant Damas à Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie, ont indiqué les autorités.

Selon la télévision d’État syrienne El-Ikhbariyye, l’accident s’est produit entre les régions de Suhne et Palmyre.

Les deux véhicules sont entrés en collision sur cette axe routier important.

Le ministère syrien de la Santé a confirmé dans un communiqué que, selon les premiers bilans, 35 personnes avaient perdu la vie et 30 autres avaient été blessées.

Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux des environs.Les autorités craignent toutefois que le bilan ne s’alourdisse dans les prochaines heures.