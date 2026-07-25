- L'appareil s'est écrasé sur le toit d'une maison près de la ville de Brême, selon les informations rapportées

Un mort et un disparu dans le crash d'un petit avion dans le nord-ouest de l'Allemagne - L'appareil s'est écrasé sur le toit d'une maison près de la ville de Brême, selon les informations rapportées

Au moins une personne a été tuée lorsqu'un petit avion s'est écrasé sur une maison individuelle dans le nord-ouest de l'Allemagne, ont rapporté les médias samedi.

Les pompiers et la police de la commune de Ganderkesee étaient toujours à la recherche d'une deuxième personne qui se serait trouvée à bord de l'appareil. Le toit a été inspecté à l'aide d'une grande échelle.

Dans un premier temps, le corps de la personne décédée n'a pu être extrait de l'appareil. L'identité de la victime reste indéterminée. L'agence de presse allemande (dpa) a cité la police, indiquant que les opérations de sauvetage et de récupération étaient extrêmement complexes et avaient duré plusieurs heures.

Samedi vers 11h00 (09h00 GMT), les pompiers, ainsi que d'autres unités médicales d'urgence et de police, ont été dépêchés sur les lieux du crash. Pour des raisons encore indéterminées, l'appareil a perdu de l'altitude, ont indiqué les pompiers. Il s'est écrasé sur le toit d'une maison individuelle dans un quartier résidentiel près de Brême.

Selon les informations rapportées, les habitants de la maison n'étaient pas chez eux au moment de l'accident. Aucun autre blessé n'a été signalé.

Les riverains ont été évacués de leurs domiciles dans un rayon de 100 mètres autour du lieu du crash. La police a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure de précaution, précisant qu'il n'y avait aucun danger pour le grand public. Pour des raisons de sécurité, l'alimentation électrique de la rue a également été coupée temporairement.

* Traduit de l'anglais