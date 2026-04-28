Sud du Liban : 4 morts et 51 blessés dans des frappes israéliennes

AA / Beyrouth / Naim Berjawi

Au moins quatre personnes ont été tuées et 51 autres blessées lundi dans des frappes aériennes israéliennes visant le sud du Liban, a indiqué le ministère de la Santé.

Selon la même source, une femme figure parmi les victimes, tandis que les blessés incluent trois enfants et six femmes.

Par ailleurs, l’Agence nationale d’information libanaise (NNA) a rapporté que des avions de guerre israéliens ont mené une frappe visant la localité de Majdal Zoun, dans le district de Tyr.

De plus, l’agence a précisé que l’armée israélienne a procédé à des opérations de destruction à Hanin et déclenché une autre explosion de grande ampleur à Chihine.

En outre, des frappes aériennes ont également visé les localités de Hadatha, Braachit et Haris, selon la NNA.

Dans le même temps, la zone d’Alman - Ech Choumariye, dans le district de Nabatieh, a été la cible de tirs d’artillerie intermittents, tandis qu’une autre frappe aérienne a visé la zone située entre Qana et Siddiqine.

D’après des données officielles libanaises, plus de 2 520 personnes ont été tuées, plus de 7 800 blessées et plus de 1,6 million déplacées en raison des attaques israéliennes à travers le Liban depuis le 2 mars.

Une trêve de dix jours a été instaurée entre le Liban et Israël le 17 avril. Toutefois, Tel-Aviv l’a violée à plusieurs reprises.

Jeudi, le président américain Donald Trump a annoncé que le Liban et Israël avaient convenu de prolonger la trêve de trois semaines, à l’issue d’un second cycle de discussions entre les deux parties à Washington.

Enfin, le groupe Hezbollah a mené une série d’attaques de drones visant des soldats israéliens dans le sud du Liban et le nord d’Israël, invoquant les violations répétées de la trêve par Israël.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba