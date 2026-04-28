L’opération ajoutera 370 000 barils équivalent pétrole par jour au portefeuille du groupe et renforcera sa position dans le bassin canadien de Montney

Shell annonce le rachat d’ARC Resources pour 16,4 milliards de dollars afin d’accroître sa production L’opération ajoutera 370 000 barils équivalent pétrole par jour au portefeuille du groupe et renforcera sa position dans le bassin canadien de Montney

La compagnie énergétique britannique Shell a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir l’entreprise canadienne ARC Resources dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 16,4 milliards de dollars, dette nette et contrats de location inclus, alors que le groupe cherche à accroître durablement sa production de pétrole et de gaz.

Shell a indiqué avoir signé un accord définitif pour racheter ARC Resources, une société centrée sur le bassin de schiste de Montney, situé en British Columbia et en Alberta, au Canada.

Selon un communiqué du groupe, cette acquisition ajoutera 370 000 barils équivalent pétrole par jour à son portefeuille d’actifs liquides et gaziers, soutenant un taux de croissance annuel composé de la production estimé à 4 % jusqu’en 2030 par rapport à 2025.

Shell a précisé que l’opération devrait générer des rendements à deux chiffres et avoir un effet relutif sur le flux de trésorerie disponible par action à partir de 2027.

Le directeur général de Shell, Wael Sawan, a déclaré qu’ARC est « un producteur de grande qualité, à faible coût et figurant dans le premier quartile en matière de faible intensité carbone », opérant dans le bassin de schiste de Montney, ajoutant que cette acquisition complète l’empreinte existante de Shell au Canada et renforce sa base de ressources « pour les décennies à venir ».

« Cela fait du Canada un pôle stratégique pour Shell tout en poursuivant notre stratégie visant à créer davantage de valeur avec moins d’émissions », a-t-il affirmé.

L’entreprise canadienne a, de son côté, estimé que cette transaction pourrait permettre de libérer et d’accélérer la valeur liée au GNL grâce à la chaîne de valeur intégrée du gaz naturel de Shell, à ses infrastructures et à sa portée mondiale.

Le président-directeur général d’ARC, Terry Anderson, a indiqué que les actifs et les employés de l’entreprise rejoindraient « un leader mondial dynamique de l’énergie » capable de réaliser pleinement le potentiel de l’activité.

La finalisation de l’opération est attendue au second semestre 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires, des tribunaux et des autorités réglementaires.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani