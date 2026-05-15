La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, déclare que les dirigeants ont discuté du « travail que nous menons sur la sécurité et des discussions sur le commerce »

Sheinbaum déclare avoir eu une conversation « excellente » avec Trump La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, déclare que les dirigeants ont discuté du « travail que nous menons sur la sécurité et des discussions sur le commerce »

AA / Washington / Michael Hernandez

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré vendredi avoir eu un entretien téléphonique productif avec le président américain Donald Trump, au cours duquel les deux voisins nord-américains ont discuté de commerce et de sécurité.

« J’ai eu une conversation cordiale et excellente avec le président Trump, réaffirmant le travail que nous menons sur la sécurité et les discussions sur le commerce. Nous avons convenu de nous reparler et de poursuivre le dialogue avec certains de ses collaborateurs qui, à une date prochaine, se rendront dans notre pays », a-t-elle écrit sur le réseau social américain X.

L’appel a eu lieu dans le contexte des retombées après la mort de deux officiers de la CIA dans un accident de voiture au Mexique le mois dernier. Ces décès ont alimenté les spéculations sur une éventuelle alliance secrète entre le gouvernement de l’État de Chihuahua, où les agents sont morts, et des agences de sécurité étrangères dans le cadre d’opérations de sécurité.

La Constitution mexicaine interdit aux autorités étatiques de coordonner avec des gouvernements étrangers et prévoit des sanctions sévères pour les agents étrangers menant des activités de sécurité ou d’investigation sans autorisation du gouvernement fédéral.

Le bureau du procureur général du Mexique a indiqué qu’une enquête a été ouverte pour déterminer si le gouvernement de l’État de Chihuahua a violé la compétence fédérale et s’il continue de contrevenir au cadre constitutionnel régissant les pouvoirs fédéraux.

Le bureau avait déjà ouvert une enquête sur les autorités de Chihuahua et, bien qu’il ait indiqué que les entretiens s’étaient « déroulés de manière satisfaisante », sept responsables ne se sont pas présentés pour être interrogés, en plus d’autres responsables considérés comme pertinents pour l’enquête.

Le 19 avril, le gouvernement de Chihuahua, dirigé par le Parti d’action nationale (PAN), deuxième force politique du pays et parti d’opposition au parti au pouvoir Morena, a annoncé que deux agents américains étaient décédés près du site où un laboratoire clandestin de drogue avait été démantelé.

Bien que les procureurs de Chihuahua aient initialement nié que les défunts étaient des agents du renseignement ou qu’ils avaient participé à l’opération antidrogue, des rapports américains ont par la suite révélé qu’il s’agissait effectivement d’agents de la CIA.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz