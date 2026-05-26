La première édition du Forum international sur la sécurité s’est ouverte mardi à Moscou, ont annoncé les autorités russes

Russie : ouverture à Moscou du premier Forum international sur la sécurité La première édition du Forum international sur la sécurité s’est ouverte mardi à Moscou, ont annoncé les autorités russes

Des représentants de plus de 120 pays doivent participer à cet événement de quatre jours, selon un communiqué du Conseil de sécurité russe, principal organisateur du forum.

Les discussions porteront notamment sur les questions de sécurité, la protection des « valeurs traditionnelles » ainsi que la lutte contre le néocolonialisme et le néonazisme.

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, doit également réunir ses homologues du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan dans le cadre d’une réunion du Comité des secrétaires des conseils de sécurité de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).

Des représentants officieux de douze pays considérés par Moscou comme « inamicaux » sont également attendus au forum, selon la même source.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy

