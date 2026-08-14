Le tribunal administratif de Paris a rejeté vendredi le recours en référé-suspension introduit contre l’arrêté d’expulsion visant Xenia Fedorova, sans se prononcer à ce stade sur la légalité de la mesure

France : la justice rejette le recours en urgence contre l’expulsion de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova Le tribunal administratif de Paris a rejeté vendredi le recours en référé-suspension introduit contre l’arrêté d’expulsion visant Xenia Fedorova, sans se prononcer à ce stade sur la légalité de la mesure

Le tribunal administratif de Paris a rejeté, vendredi 14 août 2026, le recours en référé-suspension contre l’expulsion de Xenia Fedorova, ancienne directrice de RT France et chroniqueuse dans plusieurs médias français, selon RFI, citant un communiqué de la juridiction.

Les juges des référés ont considéré que la condition d’urgence nécessaire à l’examen de cette procédure n’était pas remplie. Le tribunal a ainsi estimé que « la condition d’urgence du référé-suspension n’était pas remplie », selon le communiqué cité par RFI.

Cette décision ne constitue pas un jugement sur la légalité de l’arrêté d’expulsion : le tribunal administratif n’a pas, dans le cadre de ce référé, tranché le fond de la contestation.

Un arrêté d’expulsion pris fin juillet

Le ministère français de l’Intérieur avait annoncé le 29 juillet avoir pris un arrêté ministériel d’expulsion à l’encontre de Fedorova. Selon le texte, son comportement porterait « atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État » et sa présence en France constituerait une « menace particulièrement grave et actuelle pour l’ordre public ».

Les autorités françaises lui reprochent notamment de servir de relais à des campagnes de désinformation attribuées aux autorités russes et susceptibles, selon le ministère, de contribuer à une déstabilisation de l’ordre public. Ces accusations sont contestées par l’intéressée et ses soutiens.

Fedorova, qui a dirigé RT France, intervient depuis dans plusieurs médias français. L’Union européenne avait interdit la diffusion de RT et de Sputnik en 2022, après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

À ce stade, le tribunal administratif de Paris a uniquement rejeté le recours en urgence en raison de l’absence d’urgence caractérisée, selon le média RFI.