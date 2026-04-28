Un incendie se déclare dans un immeuble de plusieurs étages en construction, les opérations de secours sont en cours

Russie / Moscou : 7 morts et 12 blessés dans un incendie Un incendie se déclare dans un immeuble de plusieurs étages en construction, les opérations de secours sont en cours

AA / Moscou / Elena Teslova

Sept personnes ont été tuées et 12 blessées dans un incendie à Moscou, ont indiqué des responsables russes mardi.

Le feu s’est déclaré dans le nord de la capitale, près de la station de métro Airport, dans un immeuble résidentiel de plusieurs étages en cours de construction, a indiqué le ministère des Situations d’urgence dans un communiqué.

Selon les premières informations, l’incendie aurait été causé par un court-circuit dans un panneau électrique situé dans un local technique au troisième étage.

Les pompiers ont éteint le feu qui s’était propagé sur une surface de 1 400 mètres carrés.

Les secours ont évacué 31 personnes du bâtiment.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz