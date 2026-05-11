Les producteurs de « Gaza: Doctors Under Attack » ont accusé la BBC de « censure » après le sacre du documentaire aux BAFTA TV Awards

Royaume-Uni : Le documentaire sur Gaza refusé par la BBC remporte un BAFTA Les producteurs de « Gaza: Doctors Under Attack » ont accusé la BBC de « censure » après le sacre du documentaire aux BAFTA TV Awards

AA / Londres

Le documentaire « Gaza: Doctors Under Attack », consacré aux attaques israéliennes contre les hôpitaux de Gaza et au sort des personnels de santé palestiniens, a remporté le prix du meilleur programme d’actualité lors des BAFTA TV Awards au Royaume-Uni.

Initialement commandé et financé par la BBC, le film avait finalement été retiré de la programmation par le diffuseur public britannique avant d’être diffusé l’an dernier par la chaîne Channel 4.

Lors de la cérémonie de remise des prix, les producteurs du documentaire ont dénoncé une forme de « censure » de la part de la BBC.

En recevant le prix, la journaliste et présentatrice Ramita Navai a rappelé que l’enquête avait été financée par la BBC mais jamais diffusée par celle-ci.

« Nous n’avons pas accepté d’être réduits au silence ni censurés. Nous remercions Channel 4 d’avoir diffusé ce film », a-t-elle déclaré.

Navai a également affirmé que plus de 1 700 médecins et personnels de santé palestiniens avaient été tués à Gaza et que plus de 400 autres avaient été arrêtés, dédiant le prix aux soignants palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.

Le fondateur de la société de production Basement Films, Ben de Pear, a lui aussi critiqué la BBC lors de son intervention, lançant : « Puisque vous n’avez pas diffusé notre film, allez-vous aussi nous couper de la retransmission des BAFTA ce soir ? »

La BBC a diffusé la cérémonie des BAFTA sur sa chaîne BBC One avec près de deux heures de différé.

Le documentaire revient sur les attaques visant le système de santé dans la bande de Gaza ainsi que sur les témoignages de personnels médicaux palestiniens pendant la guerre menée par Israël dans l’enclave.

En juin 2025, la BBC avait annoncé l’annulation de la diffusion du documentaire, invoquant des « préoccupations liées au respect du principe d’impartialité ».

Le diffuseur public britannique avait alors indiqué que le documentaire, produit par Basement Films et initialement prévu pour une diffusion en février 2025, « ne répondait pas aux standards d’impartialité attendus d’un service public ».

La BBC avait également précisé avoir rétrocédé les droits du documentaire à la société de production.

Basement Films avait pour sa part affirmé que le documentaire avait obtenu au moins six dates de diffusion et franchi un long processus de vérification éditoriale avant son retrait.

Son fondateur, Ben de Pear, avait accusé la BBC d’entraver le travail journalistique et de « faire taire des voix ».

Commandé à l’origine par la BBC mais jamais diffusé par celle-ci, le documentaire a ensuite été acquis et diffusé par Channel 4.

* Traduit du turc par Serap Dogansoy