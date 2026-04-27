RDC : l’armée affirme avoir abattu un drone rwandais dans l’est du pays L’armée dénonce « un acte hostile constituant une violation manifeste de l’espace aérien national »

AA / Kigali / James Tasamba

L’armée congolaise a annoncé, dimanche, avoir abattu un drone appartenant à l’armée rwandaise dans l’est de la République démocratique du Congo.

L’incident, survenu dans la province du Sud-Kivu, constitue une nouvelle escalade des tensions entre les deux pays.

Le véhicule aérien sans pilote (drone) a été intercepté en plein vol samedi dans la zone de Point Zéro, située sur les hauts plateaux de Minembwe, dans le territoire de Fizi, a indiqué l’armée dans un communiqué.

« Cet acte hostile constitue une violation manifeste de l’espace aérien national, une agression caractérisée contre la République démocratique du Congo et une nouvelle tentative de déstabilisation dans une zone placée sous haute vigilance opérationnelle », précise le communiqué signé par le porte-parole intérimaire de l’armée, le lieutenant-colonel Mak Hazukay.

Aucune réaction immédiate n’a été enregistrée du côté du Rwanda.

Selon la même source, le drone menait une mission « offensive » visant à la fois des positions de l’armée congolaise et des populations civiles locales.

L’armée congolaise a accusé le groupe rebelle AFC/M23 d’être impliqué dans ces actions hostiles aux côtés de l’armée rwandaise, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative de compromettre les engagements récemment pris lors des pourparlers de paix organisés en Suisse, destinés à favoriser une désescalade des tensions dans l’est du pays.

D’après des sources locales, la situation sécuritaire dans l’est de la RDC demeure préoccupante ces derniers jours, après une intensification des combats entre le groupe rebelle AFC/M23 et les forces gouvernementales.

La RDC, les Nations unies ainsi que plusieurs pays occidentaux accusent le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, ce que Kigali dément.

De son côté, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a affirmé dimanche dans une publication sur la plateforme américaine X que « les forces de coalition du régime de Kinshasa ont mené des bombardements simultanés et ininterrompus contre des zones densément peuplées de la région de Minembwe » entre samedi soir et dimanche matin.

La situation sécuritaire dans l’est de la RDC reste marquée par de vives tensions entre les forces gouvernementales et les rebelles de l’AFC/M23, que Kinshasa, l’ONU et plusieurs capitales occidentales accusent d’être soutenus par le Rwanda, ce que Kigali dément.



*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani