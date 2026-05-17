La Flottille de la Sumud Mondiale reprend sa route vers Gaza depuis Antalya Il reste 340 milles marins aux bateaux jusqu'à Gaza

La Flottille de la Sumud Mondiale, dont l'objectif est de briser le blocus de Gaza et de livrer de l'aide humanitaire, a repris sa route après l'amélioration des conditions, quittant le large d'Antalya où elle avait jeté l'ancre en raison de conditions météorologiques défavorables.

Selon les informations fournies par la Flottille de la Sumud Mondiale, la flottille maritime a de nouveau mis les voiles vers Gaza avec 54 bateaux et 426 participants depuis le large d'Antalya, où elle avait jeté l'ancre hier en raison des conditions météorologiques.

Dans la flottille maritime, qui compte 96 participants turcs, se trouvent des militants originaires de 39 pays dont, la Türkiye l'Allemagne, les États-Unis, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, Bahreïn, la Belgique, le Brésil, l'Algérie, l'Indonésie, le Maroc, la Finlande, la France, l'Afrique du Sud, la Croatie, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Canada, la Libye, la Malaisie, le Mexique, l'Égypte, la Mauritanie, la Norvège, le Pakistan, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, le Sri Lanka, le Chili, la Tunisie, l'Oman, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

De plus, 5 bateaux appartenant à la Coalition de la Flottille de la Liberté poursuivent également leur avancée en Méditerranée avec 37 participants de 13 pays. Cette coalition comprend également des participants du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Australie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Angleterre, de l'Italie, de la Corée du Sud, des États-Unis, du Danemark, de la Grèce et de l'Albanie.

Il reste 340 milles marins aux bateaux jusqu'à Gaza.

Le convoi de la Flottille de la Sumud Mondiale, qui progresse par voie terrestre sur l'axe nord-africain, fait route de la ville de Zliten, dans l'ouest de la Libye, vers Misrata. Les militants du convoi visent à atteindre la frontière de Gaza en passant de la Libye à l'Égypte.

Attaques de l'armée israélienne contre la Flottille de la Sumud Mondiale

La Mission du Printemps 2026 de la Flottille de la Sumud Mondiale, dont le but est de briser le blocus de la bande de Gaza par Israël et de livrer de l'aide humanitaire vitale, avait fait l'objet d'une intervention de l'armée israélienne dans la nuit du 29 avril, au large de l'île de Crète.

Menant une intervention illégale dans les eaux internationales et attaquant les bateaux transportant des militants, l'armée israélienne avait détenu 177 militants et les avait maltraités à 600 milles marins de Gaza et à quelques milles au large des eaux territoriales grecques.

En août 2025, l'armée israélienne avait mené une attaque similaire contre la Flottille de la Sumud Mondiale, qui se dirigeait vers Gaza avec plus de 40 bateaux transportant 500 militants originaires de plus de 44 pays.

* Traduit du turc par Mariem Njeh