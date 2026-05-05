Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues, rapporte l’agence semi-officielle iranienne Mehr

Plusieurs bateaux commerciaux en feu dans un port du sud de l’Iran Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues, rapporte l’agence semi-officielle iranienne Mehr

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Un incendie s’est déclaré à bord de plusieurs navires commerciaux dans le port méridional iranien de Dayyer, a rapporté l’agence de presse semi-officielle iranienne Mehr, ajoutant que les équipes de secours poursuivaient leurs efforts pour maîtriser les incendies.

« La cause de l’incident n’est pas encore connue et sera annoncée une fois les opérations de lutte contre l’incendie totalement achevées », a précisé le média.

Ce développement intervient dans un contexte de fortes tensions persistantes dans la région et dans le détroit d’Ormuz, alors qu’un cessez-le-feu est toujours en vigueur après la guerre déclenchée par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani