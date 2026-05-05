Le président américain salue l’attitude « respectueuse » de Xi Jinping à l’approche de leur sommet de mi-mai à Pékin

Trump affirme qu’il abordera la question iranienne avec Xi Jinping lors de leur prochain sommet Le président américain salue l’attitude « respectueuse » de Xi Jinping à l’approche de leur sommet de mi-mai à Pékin

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que le conflit avec l’Iran ferait partie des sujets abordés lors de son sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, prévu à la mi-mai.

« Ce sera l’un des points à l’ordre du jour, mais il s’est montré très conciliant sur ce dossier », a-t-il déclaré devant la presse.

Malgré la forte dépendance de la Chine au pétrole transitant par le détroit d’Ormuz, près de 60 % de ses approvisionnements, Pékin est resté « très respectueux » des opérations menées par Washington dans la région, a-t-il souligné.

« La Chine ne nous a pas défiés », a insisté Donald Trump, attribuant cette attitude à sa relation personnelle avec Xi Jinping, qu’il a qualifié de « type formidable ».

Le président américain a par ailleurs mis en avant la solidité des échanges économiques entre les deux puissances. « Nous faisons beaucoup d’affaires avec la Chine et nous gagnons beaucoup d’argent », a-t-il déclaré, estimant que la relation avait « changé » par rapport au passé.

La visite est prévue les 14 et 15 mai à Pékin. Initialement programmée en avril, elle avait été reportée en raison du conflit avec l’Iran.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme