L’incident s’est produit dans un port situé près d’un monastère dans le canton de Homalin, dans la région de Sagaing, au nord-ouest du pays

Myanmar : 2 morts, 11 blessés dans un important incendie dans un port fluvial L’incident s’est produit dans un port situé près d’un monastère dans le canton de Homalin, dans la région de Sagaing, au nord-ouest du pays

AA / Istanbul

Au moins deux personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans un important incendie survenu dans un port fluvial de la région de Sagaing, au nord-ouest du Myanmar, selon des médias locaux.

Le feu s’est déclaré lundi soir près d’un monastère dans le canton de Homalin et s’est rapidement propagé aux bateaux et véhicules à proximité, rapporte le média local Mizzima.

Des témoins indiquent qu’au moins 22 bateaux à moteur et deux véhicules ont été détruits par les flammes.

Les autorités et les secours sont intervenus rapidement, mobilisant plusieurs camions de pompiers et des équipes locales, mais l’incendie a continué de brûler jusqu’au lendemain matin.

Selon les premières informations, le feu aurait pu être déclenché lors du chargement de carburant, la présence de grandes quantités de combustible à bord des bateaux ayant aggravé les flammes et provoqué des explosions.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz