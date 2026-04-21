Myanmar : 2 morts, 11 blessés dans un important incendie dans un port fluvial

Islam Uddin
21 Avril 2026•Mise à jour: 21 Avril 2026
AA / Istanbul
Au moins deux personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans un important incendie survenu dans un port fluvial de la région de Sagaing, au nord-ouest du Myanmar, selon des médias locaux.
Le feu s’est déclaré lundi soir près d’un monastère dans le canton de Homalin et s’est rapidement propagé aux bateaux et véhicules à proximité, rapporte le média local Mizzima.
Des témoins indiquent qu’au moins 22 bateaux à moteur et deux véhicules ont été détruits par les flammes.
Les autorités et les secours sont intervenus rapidement, mobilisant plusieurs camions de pompiers et des équipes locales, mais l’incendie a continué de brûler jusqu’au lendemain matin.
Selon les premières informations, le feu aurait pu être déclenché lors du chargement de carburant, la présence de grandes quantités de combustible à bord des bateaux ayant aggravé les flammes et provoqué des explosions.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz