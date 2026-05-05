« Nous continuons à parler à toutes les parties prenantes », affirme le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, estimant que Paris fait « tout pour appeler à la désescalade »

Moyen-Orient : Paris poursuit ses efforts diplomatiques pour désamorcer les tensions « Nous continuons à parler à toutes les parties prenantes », affirme le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, estimant que Paris fait « tout pour appeler à la désescalade »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La France a réaffirmé sa volonté de maintenir le dialogue avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la crise au Moyen-Orient, appelant à une désescalade dans un contexte de cessez-le-feu fragilisé autour du détroit d’Ormuz.

« Nous continuons à parler à toutes les parties prenantes » et « nous faisons tout pour appeler à la désescalade », a déclaré mardi le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, lors d’un entretien accordé à franceinfo.

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, mais il a été mis à l’épreuve par de récents accrochages entre forces iraniennes et américaines dans le détroit stratégique d’Ormuz, ainsi que par des tirs iraniens visant les Émirats arabes unis, alimentant les craintes d’une reprise des hostilités.

Paris insiste sur la nécessité d’une solution diplomatique durable pour garantir la liberté de navigation dans cette zone clé du commerce énergétique mondial. « Ce n’est pas notre guerre, nous ne voulons pas être belligérants », a souligné le porte-parole, rappelant la ligne constante de la diplomatie française depuis le début du conflit engagé le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Dans ce cadre, les autorités françaises multiplient les contacts diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est entretenu lundi avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, après avoir échangé durant le week-end avec son homologue iranien, Abbas Araghchi.

Ces « échanges constants » visent à favoriser une issue négociée et à exercer une pression sur les parties pour obtenir « un changement de posture radical » de Téhéran, notamment dans le cadre des discussions avec Washington.

La France estime que toute solution durable devra également aborder les causes profondes des tensions régionales, notamment le programme nucléaire iranien, ses missiles balistiques et le soutien à des groupes alliés dans la région, tels que le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen.

« Il y a un cessez-le-feu, il est fragile. Il faut qu’il puisse durer dans le temps et surtout qu’on puisse avoir un cadre de négociation », a insisté Pascal Confavreux, réaffirmant la priorité donnée à une résolution politique du conflit.

Alors que les tensions persistent dans le Golfe, les appels internationaux à la désescalade se multiplient, dans un contexte de craintes croissantes pour la sécurité régionale et la stabilité des approvisionnements énergétiques mondiaux.

Les tensions régionales se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont mené des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation du Pakistan, mais les discussions à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump sans échéance précise.

Depuis le 13 avril, les États-Unis ont instauré un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit d’Ormuz.