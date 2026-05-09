Parmi les phrases rapportées figurent notamment « sales races », « je les hais tous ces bougnoules » ou encore « faudrait tous les brûler au lance-flammes », attribuées à certains membres de l’équipage lors d’opérations en mer

Manche : des accusations de comportements racistes visant un équipage de secours aux migrants Parmi les phrases rapportées figurent notamment « sales races », « je les hais tous ces bougnoules » ou encore « faudrait tous les brûler au lance-flammes », attribuées à certains membres de l’équipage lors d’opérations en mer

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Une enquête préliminaire a été ouverte après des signalements visant des membres de l’équipage du Ridens, un navire affrété par l’État français pour porter assistance aux migrants dans la Manche, selon Le Monde.

D’après des témoignages recueillis par le quotidien, plusieurs marins sont soupçonnés de propos à caractère raciste et de comportements inappropriés envers des personnes secourues lors de traversées vers le Royaume-Uni.

Parmi les phrases rapportées figurent notamment « sales races », « je les hais tous ces bougnoules » ou encore « faudrait tous les brûler au lance-flammes », attribuées à certains membres de l’équipage lors d’opérations en mer.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord confirme avoir été informée de faits susceptibles de qualifications pénales et les avoir transmis à la justice. Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête pour « injures publiques en raison de l’origine » et « mise en danger de la vie d’autrui ».

La société exploitant le navire indique avoir lancé une enquête interne et avoir pris des mesures d’écartement de plusieurs agents. Selon les informations disponibles, au moins quatre marins, dont un commandant, ont été débarqués.

Le Ridens, en service depuis 2023 dans le Pas-de-Calais, a déjà participé à des milliers de sauvetages de migrants en mer dans un contexte de forte pression migratoire entre les côtes françaises et britanniques.