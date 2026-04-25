Mali : attaques simultanées contre plusieurs localités, des combats en cours

AA / Bamako / Amarana Maiga

Des attaques simultanées ont visé tôt ce matin plusieurs localités du Mali, notamment Kati, Bamako, Gao, Sèvres (centre) et Kidal, selon des sources locales et sécuritaires.

À Kati, des habitants ont signalé des détonations accompagnées d’explosions, suscitant une vive inquiétude parmi les populations.

Dans un communiqué, l’État-Major Général des Armées a indiqué que des groupes armés terroristes, non encore identifiés, ont pris pour cibles certains points stratégiques et casernes, aussi bien dans la capitale que dans d’autres zones du pays.

« Les combats sont en cours », précise le communiqué, appelant la population au calme et à la vigilance.

Les forces de défense et de sécurité sont actuellement engagées dans des opérations visant à neutraliser les assaillants.

Les autorités assurent qu’elles fourniront davantage d’informations au fur et à mesure de l’évolution de la situation.