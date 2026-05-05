S'exprimant au "Forum Yereman Dialogue", le président français a estimé que cette région ne devait pas être un terrain de confrontation pour des « puissances extérieures rivales »

Macron appelle à faire du Caucase du Sud un « carrefour de paix » S'exprimant au "Forum Yereman Dialogue", le président français a estimé que cette région ne devait pas être un terrain de confrontation pour des « puissances extérieures rivales »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi, que l’Arménie incarne un « moment historique » porteur de paix pour l’ensemble du Caucase du Sud, appelant à une réouverture complète des frontières afin de transformer la région en corridor stratégique entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie centrale.

S’exprimant au "Forum Yerevan Dialogue", Emmanuel macron a insisté sur le fait que le Caucase du Sud devait être un « carrefour » reliant ces espaces, et non un terrain de confrontation pour des « puissances extérieures rivales ». Selon lui, cette dynamique permettrait de « saisir pleinement les opportunités économiques » et de substituer des « routes de paix » aux logiques de rivalités géopolitiques.

Le chef de l’État français a estimé que « le moment arménien est plus grand que l’Arménie elle-même », y voyant les bases d’un « destin possible pour toute la région », susceptible d’entraîner un « moment caucasien » fondé sur la paix, la stabilité et la prospérité.

Rupture avec la dépendance russe

Emmanuel Macron a également évoqué la guerre de 2020 au Haut-Karabagh, estimant qu’elle avait mis en évidence les limites du rôle protecteur de la Russie. « Beaucoup pensaient que le destin de l’Arménie ne pouvait être que sous l’aile de la Russie », a-t-il déclaré, ajoutant que cette protection « n’était pas si effective ».

Selon lui, la région doit désormais dépasser les logiques héritées des « conflits d’empires » pour construire une prospérité sans hégémonie.

Une trajectoire démocratique et européenne

Le président français a salué le chemin engagé par Erevan depuis 2018, évoquant « un choix démocratique » et une « paix réaliste » consolidée ces dernières années. Il a affirmé que l’Arménie possède une « vocation européenne », en raison de son histoire et de ses valeurs, estimant que l’Union européenne constitue « le partenaire le plus naturel » pour le pays.

Il a élargi cette perspective à la Géorgie et appelé à repenser les relations avec l’Azerbaïdjan dans un cadre plus équilibré.

L’Europe comme modèle post-impérial

Emmanuel Macron a défendu le modèle européen, qu’il a décrit comme une construction fondée sur le respect des souverainetés et la fin des logiques impériales. Il a souligné que l’Europe avait permis d’instaurer une paix durable en réconciliant les nations après des siècles de rivalités.

Dans un contexte international marqué par des remises en cause de l’ordre multilatéral, il a appelé à la formation d’une « coalition d’indépendants » attachés au respect du droit international, de l’État de droit, du commerce équitable et de la science, afin de préserver la paix et la stabilité.

Le président français a enfin réaffirmé son soutien à l’Arménie et exprimé l’espoir que l’ensemble du Caucase du Sud s’inscrive dans cette dynamique d’ouverture, de coopération et d’intégration régionale.