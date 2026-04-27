Entre interventionnisme diplomatique et perte d’influence, des experts interrogés par Anadolu estiment que Paris peine à peser face aux dynamiques imposées par Israël et les États-Unis

Liban, la France agit comme une grande puissance… sans en avoir les leviers Entre interventionnisme diplomatique et perte d’influence, des experts interrogés par Anadolu estiment que Paris peine à peser face aux dynamiques imposées par Israël et les États-Unis

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La France a intensifié depuis début avril ses initiatives diplomatiques autour du Liban, multipliant appels à la désescalade, aides humanitaires et propositions de médiation, sans parvenir à influer de manière significative sur le cours du conflit, selon des experts interrogés par Anadolu, qui pointent un décalage entre l’interventionnisme de Paris et ses capacités réelles.

L a France comme « une puissance moyenne avec des attributs de grande puissance »

Dans un premier reportage accordé à Anadolu, un expert et enseignant à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth estime que « la France a perdu ses leviers avec Israël », ajoutant que « les Israéliens n’écoutent plus la France ». Selon lui, cette perte d’influence rend « très difficile » toute tentative de médiation, la marge de manœuvre française étant « presque inexistante ».

Il souligne également que cette situation limite la capacité de la France à agir sur les décisions militaires israéliennes :

« En temps de guerre, ce ne sont pas les populations qui décident, mais les institutions politiques et militaires. Si la France n’a pas d’influence sur ces institutions, elle ne peut pas changer le cours des choses ».

Dans un second entretien accordé à Anadolu, Doç. Dr. Tolga Bilener confirme ce diagnostic en décrivant la France comme « une puissance moyenne avec des attributs de grande puissance ».

« Elle dispose d’outils militaires et diplomatiques importants, mais elle ne peut pas imposer ses choix face aux grandes puissances », explique-t-il, soulignant les limites structurelles de son action.

Contexte d’intense activité diplomatique française

Cette analyse intervient dans un contexte d’intense activité diplomatique française. Le 4 avril, une conférence internationale de soutien au Liban prévue à Paris a été reportée en raison des tensions régionales. Le 8 avril, le président Emmanuel Macron s’est entretenu avec les dirigeants israéliens et libanais, évoquant une situation « très préoccupante ».

Le 10 avril, la France a annoncé un soutien militaire et humanitaire au Liban, appelant à « empêcher l’extension de la guerre ». Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises, notamment le 12 avril lors d’échanges avec les dirigeants syrien et libanais, puis le 15 avril, lorsque Paris a mis en garde contre une offensive terrestre israélienne.

Dans les jours suivants, la France a concrétisé ses engagements. Le 18 avril, neuf tonnes d’aide humanitaire française et européenne ont été acheminées à Beyrouth. Paris a également annoncé la livraison de véhicules blindés, réaffirmant un « soutien total » au Liban.

Sur le plan diplomatique, la France a tenté de se positionner comme facilitateur. Le 19 avril, elle s’est dite « prête à faciliter des discussions » entre Israël et le Liban, avant de démentir, le 20 avril, l’existence d’un « plan français ». Le même jour, l’ancien ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a rappelé la « responsabilité historique » de la France au Liban.

Décalage entre discours et réalité

Malgré cette séquence, plusieurs signaux témoignent d’une marginalisation de Paris. Des responsables israéliens ont critiqué la position française, et l’ambassadeur d’Israël en France a indiqué que la France n’avait pas vocation à participer aux négociations de paix.

Pour l’expert de Beyrouth, cette situation relève d’un décalage entre discours et réalité : « La France veut projeter l’image d’un médiateur, mais en pratique, cela ne fonctionne pas ». Il évoque une stratégie relevant du « wishfulthinking », c’est-à-dire une volonté politique déconnectée des rapports de force.

Au-delà du cas israélien, les deux experts soulignent les contraintes liées à l’environnement international. Tolga Bilenerévoque une dégradation de la relation transatlantique, c'est-à- dire les liens politiques, économiques et militaires entre l’Europe et les États-Unis, devenue selon lui « plus transactionnelle ». « Cela réduit la capacité de la France à agir de manière autonome », explique-t-il.

L’expert de Beyrouth souligne également que la France ne peut prétendre à une autonomie stratégique réelle, en raison de son appartenance à l’Union européenne et de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. L’autonomie stratégique européenne, qui désigne la capacité d’agir indépendamment sur les plans militaire et diplomatique, reste selon lui un objectif « difficile à atteindre à court terme ».

La FINUL une mission inadaptée

Sur le terrain libanais, la France conserve néanmoins une influence historique. « Il existe toujours un capital moral et une relation affective avec la France », note l’expert, évoquant des liens culturels, éducatifs et économiques anciens. Mais il nuance : « Ce capital symbolique n’a pas d’impact réel sur les décisions politiques ou militaires ».

Les limites de l’action française apparaissent également sur le plan sécuritaire. La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), mission de maintien de la paix, est jugée « inadaptée à la nature du conflit actuel ». « La FINUL a été conçue pour un contexte de cessez-le-feu, pas pour une guerre active », souligne l’expert, évoquant une mission désormais centrée sur la protection de ses propres contingents.

Les perspectives d’une résolution rapide apparaissent limitées

Les deux experts insistent également sur les dynamiques régionales. Selon l’analyse de Beyrouth, la stratégie israélienne vise avant tout à sécuriser ses frontières, notamment à travers la création de zones tampons au sud du Liban, plutôt qu’une occupation durable du territoire. Cette approche pourrait toutefois entraîner des déplacements massifs de populations et des déséquilibres démographiques à long terme.

« Une grande partie de la population chiite a déjà été déplacée », souligne-t-il, évoquant des pressions croissantes sur la cohésion sociale libanaise.

Selon lui, la durée du conflit déterminera l’ampleur de ces transformations.

Dans ce contexte, les perspectives d’une résolution rapide apparaissent limitées. Si une désescalade entre les États-Unis et l’Iran reste possible à court terme, le conflit au Liban pourrait s’inscrire dans la durée, en raison notamment du refus du Hezbollah de se désarmer et des exigences sécuritaires israéliennes.

Enfin, les deux analyses convergent vers un constat plus large : celui d’un déclassement progressif de la diplomatie française au Moyen-Orient. « Ce déclassement ne date pas d’aujourd’hui », souligne l’expert de Beyrouth, évoquant une perte d’influence amorcée depuis plusieurs années, notamment après l’échec des initiatives françaises au Liban à la suite de l’explosion du port de Beyrouth en 2020.

Dans ce contexte, la France apparaît comme un acteur toujours présent, actif et engagé, mais dont la capacité à structurer les dynamiques régionales reste limitée.

Comme le résume Tolga Bilener, « la France reste une puissance importante, mais elle ne peut plus agir seule dans un système international dominé par des acteurs plus puissants ».