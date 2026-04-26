Liban : plus de 2 500 morts dans des frappes israéliennes depuis le 2 mars

AA / Istanbul / Stephanie Rady

Le Liban a annoncé dimanche que 13 personnes ont été tuées et 30 autres blessées au cours des dernières 24 heures.

Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan des attaques israéliennes au Liban s’est alourdi à 2 509 morts et 7 755 blessés depuis le 2 mars.

Par ailleurs, Israël a intensifié ses frappes aériennes sur le Liban et lancé une offensive terrestre dans le sud à la suite d’une attaque transfrontalière du Hezbollah le 2 mars. La région reste en état d’alerte depuis que les États-Unis et Israël ont mené des frappes aériennes contre l’Iran le 28 février.

Une trêve de dix jours avait initialement été annoncée le 16 avril, mais elle a été à plusieurs reprises violée par Israël.

Enfin, jeudi, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël et le Liban étaient convenus de prolonger leur cessez-le-feu de trois semaines à l’issue d’un deuxième cycle de négociations de haut niveau à la Maison-Blanche.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba