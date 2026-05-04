Les États-Unis ont neutralisé six « petites embarcations » iraniennes, annonce le CENTCOM

Diyar Güldoğan
04 Mai 2026•Mise à jour: 04 Mai 2026
AA / Washington / Diyar Guldogan
Les États-Unis ont neutralisé six « petites embarcations » iraniennes qui tentaient de perturber le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz, a annoncé lundi le commandant du Central Command (CENTCOM).
Selon les médias américains, l’Iran a ouvert le feu lundi sur des navires de guerre américains ainsi que sur des bâtiments commerciaux, a déclaré aux journalistes, lors d’un appel téléphonique, l’amiral Brad Cooper.
Ce dernier a ajouté avoir « fermement conseillé » à Téhéran de se tenir à l’écart des actifs militaires américains.
Plus tôt, le CENTCOM avait indiqué que des destroyers lance-missiles de la marine américaine opéraient actuellement dans le Golfe, après avoir traversé le détroit d’Ormuz dans le cadre de « Project Freedom », une opération visant à rétablir la liberté de navigation pour les navires commerciaux dans cette zone stratégique.
* Traduit de l'anglais par Adama Bamba