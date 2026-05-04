L'avion qui transportait Sanchez et sa délégation avait été contraint, dimanche, d’effectuer un atterrissage d’urgence dans la capitale turque en raison d’un problème technique

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a quitté Ankara pour Erevan L'avion qui transportait Sanchez et sa délégation avait été contraint, dimanche, d’effectuer un atterrissage d’urgence dans la capitale turque en raison d’un problème technique

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a quitté Ankara après que son avion a été contraint d’y effectuer un atterrissage d’urgence la veille en raison d’un problème technique, alors qu’il se rendait de Madrid à Erevan.

L’appareil transportant le chef du gouvernement espagnol et sa délégation a redécollé d’Ankara une fois l’incident technique résolu, après que le chef du gouvernement espagnol a passé la nuit dans un hôtel de la capitale turque, conformément aux procédures de sécurité.

Selon l’agence de presse officielle espagnole EFE, citant des sources de la présidence du gouvernement, l’Airbus A310 officiel avait été contraint de se poser en urgence à Ankara en raison d’un problème technique, alors qu’il se rendait en Arménie pour participer à une réunion de la Communauté politique européenne.

Il s’agit du deuxième incident de ce type en moins d’un an. Le 4 septembre 2025, son avion de type Falcon avait dû faire demi-tour vers Madrid en raison d’une panne technique, l’empêchant de participer en personne à une réunion consacrée à l’Ukraine à Paris. Il y avait finalement pris part par visioconférence.

*Traduit du turc par Ben Amed Azize Zougmore