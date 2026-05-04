« Sur un an, nous nous rapprochons des 400 000 logements autorisés par les collectivités », a souligné Sébastien Lecornu, estimant que cette évolution confirmait l’effet des premières mesures engagées par l’exécutif

France : Lecornu met en avant les premiers signes de reprise de la construction de logements « Sur un an, nous nous rapprochons des 400 000 logements autorisés par les collectivités », a souligné Sébastien Lecornu, estimant que cette évolution confirmait l’effet des premières mesures engagées par l’exécutif

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a salué, dimanche, les « premiers signes » d’une reprise de la construction de logements en France, affirmant que les indicateurs de mars témoignaient d’un redémarrage du secteur après plusieurs mois de ralentissement.

Dans un message publié sur la plateforme américaine X, le chef du gouvernement a indiqué que les permis de construire délivrés avaient progressé de 33 % en mars, tandis que les mises en chantier de logements affichaient une hausse de 20 %, aussi bien pour les immeubles collectifs que pour les maisons individuelles.

« Sur un an, nous nous rapprochons des 400 000 logements autorisés par les collectivités », a souligné Sébastien Lecornu, estimant que cette évolution confirmait l’effet des premières mesures engagées par l’exécutif.

Le Premier ministre a également assuré que le plan gouvernemental « Relance logement », lancé en janvier, ainsi que le futur projet de loi destiné à simplifier et accélérer les constructions, allaient « amplifier cette dynamique ».

Face à une crise persistante du logement marquée par une baisse prolongée des mises en chantier, l’exécutif français s’est fixé pour cap d’atteindre un rythme de 400 000 logements construits par an afin de totaliser 2 millions de nouveaux logements d’ici 2030. Ce plan prévoit notamment des incitations fiscales pour l’investissement locatif privé, un soutien renforcé au logement social et un assouplissement des procédures administratives pour accélérer les projets.

Le gouvernement avait par ailleurs présenté fin avril les grandes lignes d’un projet de loi visant à réduire les délais d’instruction, faciliter les dérogations locales et remettre plus rapidement sur le marché des logements vacants ou bloqués par des contraintes réglementaires.