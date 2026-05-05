Le Premier ministre indien doit recevoir To Lam pour des discussions à New Delhi, les deux pays cherchant à renforcer leurs liens, notamment dans le secteur de la défense

Le président vietnamien en Inde pour renforcer les relations bilatérales Le Premier ministre indien doit recevoir To Lam pour des discussions à New Delhi, les deux pays cherchant à renforcer leurs liens, notamment dans le secteur de la défense

AA / New Delhi / Ahmad Adil

Le président vietnamien To Lam est arrivé en Inde mardi pour sa première visite d’État depuis son élection à la présidence en avril, alors que les deux pays cherchent à approfondir leur coopération dans le commerce, la défense et les liens stratégiques.

Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, a indiqué que le président Lam est arrivé à New Delhi et a reçu un accueil chaleureux.

« Cette année, nous célébrons le jalon des 10 ans du partenariat stratégique global Inde-Vietnam », a écrit Jaiswal sur le réseau social américain X.

Il a précisé que cette visite permettra de « renforcer nos relations bilatérales multiformes et solides ».

Le président Lam est accompagné d’une délégation de haut niveau comprenant plusieurs ministres et hauts fonctionnaires du gouvernement vietnamien. Les responsables ont également indiqué qu’une délégation d’affaires accompagne le président.

Selon le gouvernement indien, le président Lam tiendra des discussions avec le Premier ministre indien Narendra Modi mercredi, et les deux parties se concentreront également sur le renforcement des liens économiques.

En 2025-2026, le commerce bilatéral Inde-Vietnam a dépassé 16 milliards de dollars.

Rajiv Bhatia, ancien diplomate indien, a déclaré à Anadolu que la visite du président Lam est une visite importante.

« Parmi les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam est l’un des partenaires les plus proches de l’Inde et le président Lam visite après un certain intervalle, à un moment où le monde traverse de telles turbulences », a-t-il dit.

Bhatia a ajouté que l’on s’attend à ce qu’il y ait une démarche commune dans deux domaines : « le pilier de la coopération en matière de défense et le renforcement des liens économiques ».

« Donc, il faut voir comment les deux parties vont gérer cela. Mais c’est une visite importante », a-t-il conclu.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz