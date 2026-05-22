Une première série de documents avait été rendue publique le 8 mai sur ordre du président Trump, dans le cadre des efforts de divulgation gouvernementale sur les objets volants non identifiés

Le Pentagone publie un second lot de dossiers déclassifiés sur les OVNI Une première série de documents avait été rendue publique le 8 mai sur ordre du président Trump, dans le cadre des efforts de divulgation gouvernementale sur les objets volants non identifiés

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Les États-Unis ont publié vendredi une deuxième série de dossiers auparavant classifiés concernant de présumées rencontres avec des OVNI, comprenant des témoignages faisant état d’orbes verts mystérieux, de disques et de boules de feu observés par des témoins.

La première collection de documents du département de la Défense avait été rendue publique le 8 mai sur ordre du président Donald Trump, poursuivant un effort de divulgation gouvernementale sur les objets volants non identifiés entamé à la fin des années 1970.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que les nouveaux documents, images et vidéos rendus publics concernant ce que le gouvernement qualifie de « phénomènes aériens non identifiés » alimentent les spéculations depuis des années.

« Il est temps que le peuple américain le voie par lui-même », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Cette publication de documents déclassifiés démontre l’engagement sincère de l’administration Trump en faveur d’une transparence sans précédent », a-t-il ajouté.

Parmi les 222 fichiers rendus publics vendredi figure un rapport de 116 pages détaillant des enquêtes et des observations effectuées entre 1948 et 1950 dans une installation hautement classifiée à Sandia, près du site de l’incident de 1947 à Roswell, considéré dans de nombreuses théories du complot comme un possible crash d’OVNI.

« Ce dossier contient 209 signalements d’“orbes verts”, de “disques” et de “boules de feu” observés à proximité de la base militaire », a indiqué le département.

*Tarduit de l'anglais par Wafae El Baghouani