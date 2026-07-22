« Je tiens à être tout aussi clair : Benjamin Netanyahu n’est pas le bienvenu à New York, pas plus qu’aucun autre criminel de guerre en fuite », déclare Zohran Mamdani

Le maire de New York qualifie Netanyahu de « criminel de guerre » « Je tiens à être tout aussi clair : Benjamin Netanyahu n’est pas le bienvenu à New York, pas plus qu’aucun autre criminel de guerre en fuite », déclare Zohran Mamdani

AA / Washington

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de « criminel de guerre » et a exhorté le gouvernement américain à exécuter le mandat d’arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI) s’il venait à entrer sur le territoire américain.

« Benjamin Netanyahu est un criminel de guerre, l’architecte d’un génocide effroyable contre le peuple palestinien », a déclaré Mamdani mardi dans un message vidéo publié sur la plateforme américaine de réseaux sociaux américain X.

Il a accusé Netanyahu d’être responsable du meurtre de plus de 73 000 personnes, d’avoir pris pour cible des hôpitaux et d’avoir empêché la nourriture et l’aide humanitaire d’atteindre les personnes dans le besoin dans la bande de Gaza.

Mamdani a déclaré que les États-Unis portaient une part de responsabilité car, selon lui, « nous, en tant qu’Américains, finançons les bombes qui tuent ».

« Ce n’est pas sans raison que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt à son encontre », a-t-il ajouté. « Quiconque a des yeux, un cœur et une conscience devrait reconnaître les ravages qu’il a causés et comprendre qu’il doit comparaître devant un tribunal. »

« Benjamin Netanyahu n’est pas le bienvenu à New York »

Mamdani a précisé que son administration ne disposait pas de l’autorité juridique indépendante nécessaire pour faire exécuter ce mandat.

« Le gouvernement fédéral, en revanche, en dispose, et je l’appelle à adhérer à la CPI et à exécuter ce mandat. Et je tiens à être tout aussi clair : Benjamin Netanyahu n’est pas le bienvenu à New York, pas plus qu’aucun autre criminel de guerre en fuite », a-t-il souligné.

Il a ajouté que si la ville de New York ne pouvait pas mettre fin au conflit, elle pouvait choisir la manière d’y répondre.

« Même si nous ne pouvons pas mettre fin au génocide à nous seuls, nous pouvons décider si notre silence deviendra une arme de plus », a-t-il déclaré. « Nous pouvons examiner tous les moyens dont nous disposons pour défendre l’humanité et la dignité de tous. »

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que Netanyahu « ne sera en aucun cas arrêté, sous quelque forme que ce soit, tant qu’il se trouvera sur le territoire des États-Unis d’Amérique ».

La CPI a émis en novembre 2024 des mandats d’arrêt à l’encontre de Netanyahu et de l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à Gaza.

*Traduit de l’anglais par l'équipe