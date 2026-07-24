Le chef de la diplomatie russe assure que Moscou privilégie toujours une solution politique, mais atteindra ses objectifs « en toutes circonstances »

Lavrov : "la Russie poursuivra ses objectifs en Ukraine, quel que soit le sort des accords du sommet d'Alaska" Le chef de la diplomatie russe assure que Moscou privilégie toujours une solution politique, mais atteindra ses objectifs « en toutes circonstances »

AA / Istanbul

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi que Moscou poursuivrait ses objectifs dans la guerre en Ukraine, quel que soit le sort des accords conclus lors du sommet russo-américain d'Alaska en 2024.

S'exprimant à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Kirghizistan, Lavrov a affirmé que la Russie continuait de privilégier un règlement politique et diplomatique, tout en assurant qu'elle atteindrait ses objectifs « en toutes circonstances ».

Ces déclarations interviennent après que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a indiqué que les propositions formulées lors du sommet d'Alaska pour mettre fin à la guerre avaient échoué.

Lavrov a affirmé que la Russie avait accepté ce qu'il a présenté comme une proposition de compromis américaine, estimant que l'échec de la mise en œuvre des accords ne relevait pas de la responsabilité de Moscou.

Selon lui, les États-Unis avaient assuré à la Russie que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était prêt à prendre les mesures nécessaires en vue d'un règlement du conflit.

Le chef de la diplomatie russe a également assuré que Moscou avait respecté tous ses engagements dans le cadre de ces accords, ajoutant que « notre conscience est tranquille ».

Il a en outre estimé que Washington semblait avoir modifié son approche concernant le règlement du conflit, en référence aux récentes déclarations de Marco Rubio.

Lavrov a également évoqué les propos du président français Emmanuel Macron, selon lesquels « il n'y a plus d'Anchorage » ni d'accords issus du sommet, ainsi que ceux du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha, qui a déclaré : « Nous avons enterré les accords d'Anchorage. »

« Si ce sont des évaluations que les Américains partagent, alors que pouvons-nous faire ? », a déclaré Lavrov. « Bien entendu, nous avons toujours affirmé privilégier un règlement politique et diplomatique, mais nous atteindrons nos objectifs en toutes circonstances. »

Lavrov et Rubio se sont rencontrés jeudi à Manille, en marge du sommet de l'ASEAN et des réunions connexes. Leur entretien, le premier depuis septembre dernier, a duré environ 37 minutes et a également porté sur les relations diplomatiques bilatérales entre Moscou et Washington.

Les discussions se sont principalement concentrées sur les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, qui est entrée dans sa cinquième année depuis le lancement par la Russie de ce qu'elle qualifie d'« opération militaire spéciale » en février 2022.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba