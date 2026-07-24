Lavrov : "la Russie poursuivra ses objectifs en Ukraine, quel que soit le sort des accords du sommet d'Alaska"

Kanyshai Butun
24 Juillet 2026•Mise à jour: 24 Juillet 2026
AA / Istanbul
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi que Moscou poursuivrait ses objectifs dans la guerre en Ukraine, quel que soit le sort des accords conclus lors du sommet russo-américain d'Alaska en 2024.
S'exprimant à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Kirghizistan, Lavrov a affirmé que la Russie continuait de privilégier un règlement politique et diplomatique, tout en assurant qu'elle atteindrait ses objectifs « en toutes circonstances ».
Ces déclarations interviennent après que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a indiqué que les propositions formulées lors du sommet d'Alaska pour mettre fin à la guerre avaient échoué.
Lavrov a affirmé que la Russie avait accepté ce qu'il a présenté comme une proposition de compromis américaine, estimant que l'échec de la mise en œuvre des accords ne relevait pas de la responsabilité de Moscou.
Selon lui, les États-Unis avaient assuré à la Russie que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était prêt à prendre les mesures nécessaires en vue d'un règlement du conflit.
Le chef de la diplomatie russe a également assuré que Moscou avait respecté tous ses engagements dans le cadre de ces accords, ajoutant que « notre conscience est tranquille ».
Il a en outre estimé que Washington semblait avoir modifié son approche concernant le règlement du conflit, en référence aux récentes déclarations de Marco Rubio.
Lavrov a également évoqué les propos du président français Emmanuel Macron, selon lesquels « il n'y a plus d'Anchorage » ni d'accords issus du sommet, ainsi que ceux du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha, qui a déclaré : « Nous avons enterré les accords d'Anchorage. »
« Si ce sont des évaluations que les Américains partagent, alors que pouvons-nous faire ? », a déclaré Lavrov. « Bien entendu, nous avons toujours affirmé privilégier un règlement politique et diplomatique, mais nous atteindrons nos objectifs en toutes circonstances. »
Lavrov et Rubio se sont rencontrés jeudi à Manille, en marge du sommet de l'ASEAN et des réunions connexes. Leur entretien, le premier depuis septembre dernier, a duré environ 37 minutes et a également porté sur les relations diplomatiques bilatérales entre Moscou et Washington.
Les discussions se sont principalement concentrées sur les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, qui est entrée dans sa cinquième année depuis le lancement par la Russie de ce qu'elle qualifie d'« opération militaire spéciale » en février 2022.
* Traduit de l'anglais par Adama Bamba