« Il y a une invitation à participer au plus haut niveau », déclare le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Pankin, selon l’agence de presse Tass

La Russie est invitée au sommet du G20 aux États-Unis « Il y a une invitation à participer au plus haut niveau », déclare le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Pankin, selon l’agence de presse Tass

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Selon une information publiée mercredi, la Russie a été invitée à participer au sommet du G20 aux États-Unis, qui se tiendra en décembre.

« Il y a une invitation à participer au plus haut niveau », a déclaré aux journalistes le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Pankin, selon l’agence de presse Tass.

Il a ajouté qu’il n’était pas encore clair qui représentera la Russie lors de cette réunion, notant qu’une décision est attendue à l’approche de l’événement.

Le sommet doit se tenir à Miami, en Floride, les 14 et 15 décembre.

Le sommet du G20 est une rencontre annuelle des dirigeants des économies développées et en développement pour discuter des défis mondiaux les plus urgents.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz