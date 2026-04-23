La Russie est invitée au sommet du G20 aux États-Unis

Rabia İclal Turan
23 Avril 2026•Mise à jour: 23 Avril 2026
AA / Washington / Rabia Iclal Turan
Selon une information publiée mercredi, la Russie a été invitée à participer au sommet du G20 aux États-Unis, qui se tiendra en décembre.
« Il y a une invitation à participer au plus haut niveau », a déclaré aux journalistes le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Pankin, selon l’agence de presse Tass.
Il a ajouté qu’il n’était pas encore clair qui représentera la Russie lors de cette réunion, notant qu’une décision est attendue à l’approche de l’événement.
Le sommet doit se tenir à Miami, en Floride, les 14 et 15 décembre.
Le sommet du G20 est une rencontre annuelle des dirigeants des économies développées et en développement pour discuter des défis mondiaux les plus urgents.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz