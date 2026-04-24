« Nous coopérons avec l’OTAN, mais nous ne discutons pas des questions internes de l’OTAN », a déclaré le président du Conseil européen

L’UE évite de commenter le différend États-Unis–Espagne au sein de l’OTAN « Nous coopérons avec l’OTAN, mais nous ne discutons pas des questions internes de l’OTAN », a déclaré le président du Conseil européen

AA/Bruxelles/Melike Pala

L’Union européenne (UE) a évité vendredi de commenter les tensions rapportées entre les États-Unis et l’Espagne au sein de l’OTAN, alors que des spéculations évoquent d’éventuelles mesures américaines contre des alliés refusant de soutenir certaines opérations militaires.

Le président du Conseil européen Antonio Costa a déclaré que les institutions européennes ne s’immiscent pas dans les affaires internes de l’OTAN, tout en soulignant la poursuite des travaux sur le cadre de défense de l’Union.

« Nous avons notre siège dans la même ville que l’OTAN, mais nous sommes une institution indépendante. Nous coopérons avec l’OTAN, mais nous ne discutons pas de ses affaires internes », a-t-il affirmé après une réunion informelle des dirigeants de l’UE à Nicosie.

Ces déclarations interviennent après des informations faisant état d’un courriel interne du Pentagone évoquant de possibles mesures contre des alliés de l’OTAN refusant de soutenir des opérations américaines, dont l’Espagne.

Un responsable de l’OTAN a toutefois confirmé à Anadolu que le traité fondateur de l’Alliance ne prévoit ni suspension ni exclusion de ses membres.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rejeté ces informations, affirmant que Madrid se base sur les positions officielles de Washington et non sur des communications internes.

Il a ajouté que la position de l’Espagne reste celle d’une « coopération totale avec les alliés, mais toujours dans le cadre du droit international ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir