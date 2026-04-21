Japon : 3 soldats meurent dans une explosion lors d’un entraînement

Islam Uddin
21 Avril 2026•Mise à jour: 21 Avril 2026
AA / Istanbul
Trois membres des Forces d’autodéfense terrestres japonaises (GSDF) sont morts tôt mardi à la suite d’un accident survenu lors d’un exercice d’entraînement dans le sud-ouest du Japon, selon un média local.
L’incident s’est produit sur le champ de tir de Hijudai, à Kusu dans la préfecture d’Oita, rapporte l’agence Kyodo.
D’après les autorités locales, les militaires sont restés inconscients à la suite d’une explosion accidentelle présumée de munitions de char pendant l’exercice.
*Traduit de l'anglais par Ayse Bashoruz