Plus de 170 activistes détenus après l’interception par les forces israéliennes de la Flottille mondiale Sumud dans les eaux internationales près de l’île grecque de Crète

Israël détient 18 citoyens turcs de la flottille d’aide pour Gaza Plus de 170 activistes détenus après l’interception par les forces israéliennes de la Flottille mondiale Sumud dans les eaux internationales près de l’île grecque de Crète

La délégation turque de la Flottille mondiale Sumud en route pour Gaza a déclaré jeudi à Anadolu que les forces israéliennes avaient détenu 18 ressortissants turcs après avoir intercepté la flotte dans les eaux internationales à plus de 600 milles nautiques de Gaza et à quelques milles seulement des eaux territoriales grecques.

Les forces israéliennes ont encerclé les bateaux au large de l’île grecque de Crète tard mercredi et ont effectué un raid, détenant plus de 170 activistes à bord, a déclaré la délégation turque à Anadolu.

Les ressortissants turcs détenus : Mustafa Enes Topal, Muhammed Ozdem, Ali Deniz, Yunus Kava, Sahin Yaslik, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Oylek, Nevzat Guzel, Halil Erdogmus, Abdullatif Fasli, Huseyin Suayb Ordu, Mahmut Akay, Gorkem Duru, Mehmet Atli, Mukremin Kose, Ramazan Tekdemir et Mahmut Cagatay Yavuz.

La marine israélienne a intercepté les navires de la flottille tard mercredi alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza pour briser le blocus de longue date imposé sur l’enclave.

Le groupe a déclaré que les forces israéliennes avaient encerclé le convoi dans les eaux internationales près de l’île grecque de Crète, brouillé les communications et saisi 21 navires, ajoutant que 17 navires ont réussi à s’échapper et à entrer dans les eaux grecques après l’incident.

La flottille, transportant de l’aide humanitaire pour Gaza, vise à briser le blocus israélien et à ouvrir un corridor humanitaire par la mer.

Cette action est intervenue quelques heures après qu’Israël se préparait à intercepter la flottille, qui comprend environ 100 bateaux au total transportant près de 1 000 activistes de plusieurs pays, selon les médias hébreux.

Israël a imposé un blocus dans la bande de Gaza depuis 2007, laissant environ 1,5 million de Palestiniens sans abri sur environ 2,4 millions dont les maisons ont été détruites lors de la guerre.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz