Indonésie : le bilan de la collision ferroviaire dans l’ouest de Java s’élève à 14 morts L’opérateur ferroviaire public affirme qu’un taxi est à l’origine de l’accident

Au moins 14 personnes ont été tuées et 84 autres blessées dans une collision entre deux trains survenue dans la ville de Bekasi, dans la province de Java occidental en Indonésie, ont rapporté mardi des médias publics, citant les autorités. Il s’agit de l’un des accidents ferroviaires les plus meurtriers dans le pays ces dernières années.

L’accident s’est produit lundi soir à la gare de Bekasi-Est, lorsqu’un train de banlieue est entré en collision avec un train longue distance, selon l’agence de presse Antara.

Des responsables de l’opérateur ferroviaire public PT Kereta Api Indonesia (KAI) ont indiqué que des dizaines de blessés étaient pris en charge dans plusieurs hôpitaux.

Selon le porte-parole de KAI, Franoto Wibowo, l’incident a débuté lorsqu’un taxi est entré en collision avec un train de banlieue électrique à un passage à niveau dans le secteur de Bulak Kapal. Le train de banlieue s’est alors immobilisé sur les voies, avant d’être percuté peu après par un train longue distance circulant sur la même ligne.

Les équipes de secours, notamment de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage (Basarnas), ont poursuivi les opérations toute la nuit pour évacuer les victimes, certaines nécessitant des soins spécialisés.



Les autorités ont indiqué que les corps des victimes avaient été transférés vers un hôpital de police pour identification.

Les autorités ont précisé que l’ensemble des frais médicaux et funéraires serait pris en charge. Un centre de crise et des points d’information ont été mis en place pour accompagner les familles.

Le trafic ferroviaire dans la zone reste partiellement perturbé, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer les causes exactes de la collision.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore