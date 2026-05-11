« Si vous voulez avoir des espaces bilatéraux ou parler d’autre chose, vous avez des espaces bilatéraux, ou vous allez dehors », a lancé le président français qui dénonce le bruit dans la salle et le « manque de respect » envers les intervenants.

Sommet Africa Forward : Emmanuel Macron s’agace du bruit dans une salle abritant un panel sur la culture « Si vous voulez avoir des espaces bilatéraux ou parler d’autre chose, vous avez des espaces bilatéraux, ou vous allez dehors », a lancé le président français qui dénonce le bruit dans la salle et le « manque de respect » envers les intervenants.

Le président français Emmanuel Macron a interrompu lundi une séquence du sommet « Africa Forward : Future Makers » à Nairobi, au Kenya, pour dénoncer le bruit dans la salle et le « manque de respect » envers les intervenants.

Alors que plusieurs jeunes entrepreneurs et acteurs culturels africains prenaient la parole dans le cadre de cet événement organisé en marge du Sommet Afrique-France, Emmanuel Macron a brusquement interrompu les échanges afin de rappeler le public à l’ordre.

« Excusez-moi, tout le monde ! (…) C’est impossible de parler de la culture, d’avoir des gens aussi inspirants qui viennent ici faire un discours avec autant de bruit », a déclaré le chef de l’État français depuis la scène.

Visiblement agacé, il a dénoncé « un total manque de respect » envers les intervenants et invité les personnes souhaitant discuter entre elles à quitter la salle.

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« Si vous voulez avoir des espaces bilatéraux ou parler d’autre chose, vous avez des espaces bilatéraux, ou vous allez dehors », a-t-il lancé.

« Si vous voulez rester ici, nous écoutons les gens et nous jouons dans le même jeu », a-t-il ajouté avant de reprendre les discussions.

Le chef de l'Etat français est arrivé dans la capitale kényane dimanche où il va assister avec son homologue kényan William Ruto à la signature d’accords entre des entreprises françaises et kényanes. William Ruto est de fait devenu un acteur incontournable des nouveaux liens franco-africains pour Emmanuel Macron, désireux de s’extirper des déboires accumulés en Afrique francophone, notamment au Sahel.