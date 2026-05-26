Le patron d’OpenAI juge finalement que l’intelligence artificielle n’a pas provoqué les destructions massives d’emplois qu’il redoutait, évoquant une « part humaine » difficile à remplacer

IA : Sam Altman estime s’être trompé sur une possible « apocalypse de l’emploi » Le patron d’OpenAI juge finalement que l’intelligence artificielle n’a pas provoqué les destructions massives d’emplois qu’il redoutait, évoquant une « part humaine » difficile à remplacer

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a estimé mardi que l’intelligence artificielle ne provoquerait probablement pas « l’apocalypse de l’emploi » qu’il craignait après le lancement de ChatGPT, reconnaissant s’être « trompé » sur l’ampleur des suppressions de postes attendues.

S’exprimant à distance lors d’une conférence organisée par la Commonwealth Bank of Australia à Sydney, le dirigeant américain a affirmé que les pertes d’emplois dans les métiers qualifiés de bureau avaient été moins importantes qu’anticipé.

« Je suis ravi de m’être trompé sur ce point », a déclaré Sam Altman, rappelant qu’il s’était publiquement inquiété en 2023 des conséquences de ChatGPT sur le marché du travail.

Le patron d’OpenAI a expliqué avoir sous-estimé « la part humaine » présente dans de nombreux métiers et interactions professionnelles. « Nous accordons vraiment de l’importance à nos interactions avec les gens », a-t-il affirmé, ajoutant avoir lui-même cessé d’utiliser l’IA pour répondre systématiquement à ses courriels et messages professionnels.

« Cette tâche, qui me prend énormément de temps, n’est pas quelque chose que je m’imagine confier à une IA de sitôt », a-t-il ajouté.

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, les débats sur l’impact de l’intelligence artificielle générative sur l’emploi se sont intensifiés, plusieurs grandes entreprises annonçant l’automatisation d’une partie de leurs activités grâce à ces technologies.

Des groupes comme Amazon, HSBC ou Standard Chartered ont notamment indiqué avoir recours à l’IA pour remplacer certaines tâches administratives ou de support.

Sam Altman a toutefois estimé que le marché du travail évoluerait de manière « très différente » de ce que prédisaient certains acteurs du secteur technologique. « Je ne pense pas que nous allons connaître le genre d’apocalypse de l’emploi dont certaines entreprises parlent », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent alors que le pape Léon XIV a appelé cette semaine les gouvernements à encadrer davantage le développement de l’IA afin de protéger les travailleurs.

OpenAI prépare par ailleurs une future introduction en Bourse aux États-Unis, selon plusieurs médias américains, avec une valorisation qui pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars.​​​​​​​

