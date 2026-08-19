Le champion du monde 2018 n’a disputé que 115 minutes en Ligue 1 sous les couleurs monégasques

Football : Paul Pogba et l’AS Monaco, c'est fini Le champion du monde 2018 n’a disputé que 115 minutes en Ligue 1 sous les couleurs monégasques

L’AS Monaco et le milieu de terrain français Paul Pogba ont annoncé, mercredi, la fin de leur collaboration d’un commun accord, avant le premier match officiel de la nouvelle saison.

« Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l’AS Monaco et Paul Pogba ont choisi de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en juin 2027 », a indiqué le club dans un communiqué.

Arrivé durant l’été 2025 après une longue période d’inactivité, le champion du monde 2018 n’est pas parvenu à retrouver durablement les terrains en raison de problèmes physiques récurrents.

Âgé de 33 ans, Pogba n’a participé qu’à six rencontres de Ligue 1 la saison dernière, pour une seule titularisation et un total de 115 minutes de jeu.

Le milieu français est actuellement touché à la cuisse gauche, après avoir également souffert du genou droit pendant la préparation estivale.

Malgré cette expérience écourtée, Monaco a salué « l’état d’esprit remarquable », la « détermination » et le professionnalisme du joueur, estimant qu’il avait partagé son expérience avec le groupe.

Le directeur général du club, Thiago Scuro, a qualifié le recrutement de Pogba de « pari audacieux et ambitieux », tout en reconnaissant que son issue n’était pas celle espérée.

« Nous sommes très heureux d’avoir fait ce chemin ensemble, mais nous sommes bien évidemment déçus que l’issue ne soit pas celle que nous espérions tous à son arrivée », a-t-il déclaré.

De son côté, Paul Pogba a remercié la direction, ses coéquipiers, les différents staffs et les supporters monégasques.

« Représenter ce club et la Principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs », a-t-il affirmé.

Libre depuis sa rupture de contrat avec la Juventus en décembre 2024, Pogba avait rejoint Monaco après avoir purgé une suspension de 18 mois pour dopage, arrivée à échéance en mars 2025. Il se retrouve désormais sans club.