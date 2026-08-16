Au moins 10 autres personnes ont été blessées dans l’accident de l’autocar qui transportait 57 passagers et deux conducteurs

Hongrie : 12 morts dans le renversement d’un autocar de touristes Au moins 10 autres personnes ont été blessées dans l’accident de l’autocar qui transportait 57 passagers et deux conducteurs

Au moins 12 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans le renversement d’un autocar de touristes polonais sur une autoroute du nord-est de la Hongrie tôt dimanche, selon les médias locaux.

L’accident s’est produit vers 1 heure du matin, heure locale (23 h GMT), près de la sortie de Mezőkeresztes, sur l’autoroute M3 en direction de Nyíregyháza, rapporte le média hongrois Blikk.

Immatriculé en Pologne, l’autocar transportait 57 passagers et deux conducteurs.

Citant les services de gestion des catastrophes, le média a indiqué que 35 personnes avaient été évacuées du véhicule avant 3 heures, heure locale (1 h GMT), tandis que plusieurs passagers restaient coincés sous l’autocar renversé.

Des équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux et un autocar a été mis à disposition pour accueillir provisoirement les personnes touchées.

Le tronçon concerné de l’autoroute a été fermé pendant les opérations de secours et les premières investigations sur les circonstances de l’accident. La circulation a été déviée à hauteur de Mezőkeresztes.

"J'ai pris la décision d'envoyer un avion spécial polonais en Hongrie avec des représentants du ministère des Affaires étrangères et des services médicaux à bord", a annoncé le Premier ministre polonais, Donald Tusk. "Tous les blessés recevront l'aide médicale et consulaire nécessaire.", a-t-il ajouté.