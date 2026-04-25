L’équipage, qui a réussi à poser l’appareil en toute sécurité, n’a subi aucune blessure

Haïti : un avion militaire belge pris pour cible par des tirs L’équipage, qui a réussi à poser l’appareil en toute sécurité, n’a subi aucune blessure

AA / Bruxelles

Un avion de transport militaire de type A400M appartenant à la Belgique a été pris pour cible par des tirs en Haïti, lors d’un vol effectué dans le cadre d’une mission de maintien de la paix des Nations unies (ONU).

Selon l’agence de presse officielle Belga, l’appareil de l’armée de l’air belge a assuré, le 19 avril, une liaison entre Santo Domingo, capitale de la République dominicaine, et Port-au-Prince, capitale d’Haïti.

Relevant du 15e escadron de transport aérien, l’avion a, dans le cadre de la mission onusienne, transporté environ 80 soldats tchadiens vers Port-au-Prince. Après leur débarquement, l’appareil a regagné Santo Domingo.

Toutefois, lors de l’inspection effectuée après le vol, deux impacts de balles ont été constatés au niveau de la queue et du moteur de l’appareil.

D’après les premières évaluations, l’avion aurait été visé avant son atterrissage à Port-au-Prince. Néanmoins, l’équipage, qui a réussi à poser l’appareil en toute sécurité, n’a subi aucune blessure.

Après des réparations provisoires, l’avion a pu regagner sans incident sa base à Bruxelles.

Enfin, si le ministère de la Défense a confirmé l’incident, aucune précision n’a été fournie quant aux circonstances exactes de cet acte.

* Traduit du turc par Adama Bamba