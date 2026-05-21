La Commission spéciale d’expulsion des étrangers a rendu jeudi un avis défavorable à l’expulsion du militant palestinien Ramy Shaath, à l’issue d’un rassemblement de soutien organisé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, selon Europalestine

France : manifestation de soutien à Ramy Shaath devant le tribunal de Nanterre La Commission spéciale d’expulsion des étrangers a rendu jeudi un avis défavorable à l’expulsion du militant palestinien Ramy Shaath, à l’issue d’un rassemblement de soutien organisé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, selon Europalestine

AA / Istanbul

Une manifestation de soutien au militant palestinien Ramy Shaath s’est tenue jeudi devant le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), où plusieurs élus, militants et soutiens de la cause palestinienne se sont réunis pour dénoncer la procédure administrative visant son expulsion du territoire français. Selon Europalestine, la COMEX a finalement émis un avis défavorable à son expulsion, tout en rappelant que cet avis reste consultatif.

Parmi les participants figuraient des élus, militants et personnalités publiques, dont la présidente du collectif Europalestine Olivia Zémor, le maire de Nanterre Raphaël Adam et le député français Thomas Portes.

Le maire de Nanterre, Raphaël Adam, a affirmé être présent « pour défendre un de [ses] habitants », rappelant que Ramy Shaath avait été nommé citoyen d’honneur de la ville après sa libération d’Égypte.

Selon les organisateurs, l’avis défavorable rendu par la COMEX constitue une première victoire symbolique pour les soutiens de Ramy Shaath. Toutefois, selon Europalestine, la décision finale appartient au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’est pas juridiquement contraint de suivre cet avis consultatif.