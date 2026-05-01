« Total passe à la caisse », a lancé le responsable politique devant ses partisans, dénonçant les montants élevés des dividendes versés aux actionnaires ces dernières années

France : Mélenchon appelle TotalEnergies à « passer à la caisse » « Total passe à la caisse », a lancé le responsable politique devant ses partisans, dénonçant les montants élevés des dividendes versés aux actionnaires ces dernières années

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a vivement critiqué le groupe TotalEnergies lors d’un rassemblement organisé à l’occasion du 1er mai, appelant la multinationale à contribuer davantage aux finances publiques.

« Total passe à la caisse », a lancé le responsable politique devant ses partisans, dénonçant les montants élevés des dividendes versés aux actionnaires ces dernières années. « L'année dernière, 19 milliards de bénéfices distribués aux actionnaires. L'année d'avant, 15 milliards. L'année d'avant, 14 milliards », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon a défendu l’idée d’un retour à une forme de contrôle public. « Eh bien, si Total était resté dans la caisse de l'État, s'il était resté nationalisé, eh bien, il y aurait 30 milliards de plus dans la caisse de l'État, en 5 ans. 100 milliards en 10 ans », a-t-il affirmé, estimant que ces ressources pourraient bénéficier directement aux finances publiques.

Poursuivant son intervention, il a insisté sur la solidité financière du groupe. « Allez, passez à la caisse. Vous en avez les moyens. Total ne s'effondrera pas », a-t-il déclaré, appelant à une redistribution accrue des profits.

Dans la même logique, le leader politique a évoqué l’histoire de l’entreprise pour appuyer son propos. « La première compagnie des huiles d'Orient, c'est François 1er qui l'a créée. Et Total est l'héritier de cette affaire-là. Arrêtez de vous faire peur tout seul », a-t-il ajouté.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos plus offensifs à l’égard des élites économiques. « Et si vous avez peur, dégagez, parce que nous, on n'a pas peur. Et on est capable de gérer Total. Et on n'a pas besoin de vous pour gérer Total », a-t-il déclaré, avant de conclure : « Vous êtes faciles à remplacer (...) nous, on trouvera des patrons moins chers et des gens qui distribuent moins d'argent aux actionnaires ».

Pour rappel, jeudi, TotalEnergies a annoncé le maintien du plafonnement des prix des carburants en France.

L’essence reste limitée à 1,99 euro le litre et le diesel à 2,25 euros, avec des tarifs parfois réduits à 2,09 euros lors de certaines opérations promotionnelles.

Le dispositif, déjà en place depuis mars et ajusté en avril, sera prolongé au moins jusqu’à la fin du mois de mai, avec des opérations spéciales prévues pendant les ponts du 1er mai, du 8 mai et de l’Ascension.

Le groupe indique aussi que certains clients ayant un contrat d’énergie bénéficieront de conditions plus avantageuses, notamment un diesel plafonné à 1,99 euro le litre jusqu’en 2026.