« Cette année nous ne serons pas à l’Eurovision, mais nous le faisons avec la conviction d’être du bon côté de l’histoire. Par cohérence, responsabilité et humanité », a indiqué le Premier ministre Pedro Sánchez

Espagne : RTVE diffuse un message en faveur de la Palestine à l’heure exacte de la finale de l’Eurovision « Cette année nous ne serons pas à l’Eurovision, mais nous le faisons avec la conviction d’être du bon côté de l’histoire. Par cohérence, responsabilité et humanité », a indiqué le Premier ministre Pedro Sánchez

AA/Ankara

Ce samedi 16 mai 2026, à 21h00 précises, heure de début de la finale du Concours Eurovision de la Chanson à Vienne, la télévision publique espagnole RTVE a diffusé un message institutionnel en faveur de la Palestine, alors qu’elle boycotte totalement l’événement.

Sur fond noir, le texte est apparu en espagnol et en anglais, « L’Eurovision est un concours, mais les droits humains n’en sont pas un. Il n’y a pas de place pour l’indifférence. Paix et justice pour la Palestine. »

L’Espagne n’est pas le seul pays à boycotter l’édition 2026. Cinq pays ont officiellement décidé de ne pas participer en raison de la présence d’Israël, il s’agit de l’Espagne, de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Slovénie et de l’Islande.

Il s’agit du plus important boycott de l’histoire du concours depuis 1970.

Parmi eux, l’Espagne, l’Irlande et la Slovénie ont également refusé de diffuser l’événement.

« À cette heure, comme ces 64 dernières années, la musique devait commencer. Mais aujourd’hui notre mélodie est différente », a écrit le président de la chaîne, José Pablo López.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a quant à lui défendu cette position.

« Cette année nous ne serons pas à l’Eurovision, mais nous le faisons avec la conviction d’être du bon côté de l’histoire. Par cohérence, responsabilité et humanité », a-t-il indiqué.