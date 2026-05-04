Les récompenses annuelles décernées à l'Université Columbia saluent également des enquêtes sur les abus de Jeffrey Epstein et les conflits d’intérêts présidentiels

Le photographe palestinien Saher Alghorra remporte le prix Pulitzer pour sa couverture de Gaza Les récompenses annuelles décernées à l'Université Columbia saluent également des enquêtes sur les abus de Jeffrey Epstein et les conflits d’intérêts présidentiels

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le photographe palestinien Saher Alghorra a reçu lundi le prix Pulitzer de la photographie d’actualité pour sa « série poignante et sensible » documentant la famine et les destructions à Gaza, provoquées par les attaques israéliennes.

Dans le même temps, les prix Pulitzer 2026, annoncés à l'Université Columbia, ont également distingué Julia K. Brown par une mention spéciale pour avoir révélé les « abus systématiques de jeunes femmes » commis par Jeffrey Epstein ainsi que « le système judiciaire qui l’a protégé ».

Par ailleurs, l’agence Associated Press (AP) a été récompensée pour son reportage international portant sur une enquête mondiale de surveillance, tandis que le "The New York Times" a obtenu un prix pour avoir révélé comment le président américain Donald Trump a « brisé les garde-fous encadrant les conflits d’intérêts » afin d’enrichir sa famille.

Créés en 1917, ces prestigieux prix récompensent l’excellence du service public dans le journalisme américain.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba