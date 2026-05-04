Le photographe palestinien Saher Alghorra remporte le prix Pulitzer pour sa couverture de Gaza

Muhammed Yasin Güngör
04 Mai 2026•Mise à jour: 04 Mai 2026
AA / Istanbul / Yasin Gungor
Le photographe palestinien Saher Alghorra a reçu lundi le prix Pulitzer de la photographie d’actualité pour sa « série poignante et sensible » documentant la famine et les destructions à Gaza, provoquées par les attaques israéliennes.
Dans le même temps, les prix Pulitzer 2026, annoncés à l'Université Columbia, ont également distingué Julia K. Brown par une mention spéciale pour avoir révélé les « abus systématiques de jeunes femmes » commis par Jeffrey Epstein ainsi que « le système judiciaire qui l’a protégé ».
Par ailleurs, l’agence Associated Press (AP) a été récompensée pour son reportage international portant sur une enquête mondiale de surveillance, tandis que le "The New York Times" a obtenu un prix pour avoir révélé comment le président américain Donald Trump a « brisé les garde-fous encadrant les conflits d’intérêts » afin d’enrichir sa famille.
Créés en 1917, ces prestigieux prix récompensent l’excellence du service public dans le journalisme américain.
* Traduit de l'anglais par Adama Bamba